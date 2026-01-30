Τελευταία Νέα
Ξεκινούν σήμερα οι αποζημιώσεις 6,4 εκατ. ευρώ σε πληγέντες παραγωγούς από τον παγετό της άνοιξης 2025

Η καταβολή αποζημιώσεων ύψους 6,4 εκατ. ευρώ σε δικαιούχους παραγωγούς, των οποίων οι καλλιέργειες επλήγησαν από τον παγετό της άνοιξης του 2025, αποφασίστηκε μετά από συνεργασία του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, και του προέδρου του ΕΛΓΑ, Ανδρέα Θ. Λυκουρέντζου.

Οι αποζημιώσεις θα δοθούν με τη μορφή προκαταβολών, που αντιστοιχούν στο 75% της αξίας των πορισμάτων των εκτιμητών του ΕΛΓΑ και θα πιστωθούν σήμερα, Παρασκευή 30η Ιανουαρίου 2026 και ώρα 12:00 μ.μ., στους λογαριασμούς των δικαιούχων αγροτών.

Οι Υπηρεσίες του Οργανισμού συνεχίζουν την καταχώρηση πορισμάτων, για την πληρωμή προκαταβολών και εκκαθάριση αποζημιώσεων, για ζημίες του έτους 2025, με ταχύτατους ρυθμούς, χωρίς διακρίσεις ως προς τα είδη των καλλιεργειών και των περιοχών, στις οποίες προκλήθηκαν ζημίες.

Από την 16η Δεκεμβρίου 2025, ημέρα κατά την οποία καταβλήθηκαν 121,5 εκατ. ευρώ, ως προκαταβολές για ζημίες του έτους 2025 και με τη νέα πληρωμή, οι πληρωμές του ΕΛ.Γ.Α. ανέρχονται στα 128 εκατ. ευρώ περίπου.

Η Κυβέρνηση και η Διοίκηση του ΕΛΓΑ δικαιώνουν τις προσδοκίες των ασφαλισμένων αγροτών στον Οργανισμό και παράλληλα διασφαλίζουν την οικονομική ευρωστία και φερεγγυότητά του, στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων έναντι των ασφαλισμένων παραγωγών.

ΠΗΓΗ newsit.gr

