Ξεκινούν την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου οι εργασίες ανάπλασης στη Σιδηροδρομικού Σταθμού

Οι αστικές αναπλάσεις στην πόλη προχωρούν αλλάζοντας τον κεντρικό ιστό της Καλαμάτας. Πλέον οι εργασίες ανάπλασης μεταφέρονται από την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2025 στο σύμπλεγμα των οδών δυτικά της κεντρικής πλατείας και μέχρι τη Νέδοντος.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ ΕΩΣ ΤΗ ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

Οι εργασίες επί της οδού Αριστοδήμου έως τη Βασ.Κωνσταντίνου ολοκληρώνονται τα επόμενα 24ωρα, και ο δρόμος αναμένεται να παραδοθεί στην κυκλοφορία μέχρι την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου. Εκκρεμεί ο αστικός εξοπλισμός (παγκάκια, καλαθάκια απορριμάτων) οι φυτεύσεις, και ο φωτισμός, που θα γίνουν το επόμενο διάστημα, ολοκληρώνοντας την αστική ανάπλαση.

ΚΛΕΙΝΕΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΙΣ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Η ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

Την ίδια μέρα αναμένεται να ξεκινήσουν οι εργασίες επί της οδού Σιδηροδρομικού Σταθμού, όπου το προηγούμενο διάστημα έγιναν εργασίες αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης (γ’ φάση) και ενίσχυσης του δικτύου ομβρίων, προκειμένου να θωρακιστεί αντιπλημμυρικά η περιοχή που στο παρελθόν παρουσίαζε προβλήματα.

Το έργο ανάπλασης, περιλαμβάνει την επίστρωση της οδού με κυβόλιθους, με τις εργασίες ανάπλασης να συνεχίζονται αμέσως μετά και στους παρακείμενους δρόμους, σύμφωνα με τη μελέτη του έργου.

Στόχος των αναπλάσεων, ο εκσυγχρονισμός των υποδομών, η αναβάθμιση του εμπορικού κέντρου της πόλης, η ενίσχυση της προσβασιμότητας, η διάθεση περισσότερου δημόσιου χώρου στους πεζούς.

Οι εργασίες θα ξεκινήσουν τμηματικά στην οδό Σιδηροδρομικού Σταθμού, από τη συμβολή της με τη Φραντζή και μέχρι τη Μητροπέτροβα, και θα ισχύσουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (εδώ).

Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για το έργο «Ανάπλαση οδών στο κέντρο της πόλης της Καλαμάτας»της Πράξης «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικών αναπλάσεων και αναβάθμισης του κεντρικού τομέα Καλαμάτας» έχει προϋπολογισμό σε6.877.080 €συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρηματοδοτείται μέσω του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.