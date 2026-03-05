«Ξεκλειδώνουν» οι έρευνες υδρογονανθράκων από Chevron & Helleniq Energy – Τον Φεβρουάριο η γεώτρηση στο Ιόνιο

Εκκινεί σήμερα το τελικό στάδιο της διαδικασίας παραχώρησης των τεσσάρων θαλάσσιων μπλοκ σε Νότια Πελοπόννησο και Κρήτη στην κοινοπραξία των Chevron και Helleniq Energy, καθώς σήμερα αρχίζει στη Βουλή των Ελλήνων η συζήτηση για την κύρωση των σχετικών συμβάσεων.

Το νομοσχέδιο εισάγεται προς επεξεργασία στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, «οδεύοντας» τις αμέσως επόμενες ημέρες στην Ολομέλεια προς ψήφιση. Ο διαγωνισμός για τις συγκεκριμένες περιοχές ολοκληρώθηκε σε χρόνο-ρεκόρ για τα ελληνικά δεδομένα, καθώς χρειάστηκαν μόλις 11 μήνες από την προκήρυξή του μέχρι την τελική φάση. Πρόκειται για μια εξέλιξη που, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία κινήθηκε με ταχύτητα ώστε να «τρέξει» τις διαδικασίες χωρίς καθυστερήσεις. Με βάση τις συμβάσεις, η κοινοπραξία αναλαμβάνει την έρευνα σε μία συνολική θαλάσσια έκταση 47.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Οι περιοχές που περιλαμβάνονται είναι τα μπλοκ «Α2», «Νότια της Πελοποννήσου», «Νότια της Κρήτης 1» και «Νότια της Κρήτης 2», τα οποία θεωρούνται γεωλογικά ελπιδοφόρα. Η έναρξη των σεισμικών ερευνών τοποθετείται προς το τέλος του έτους, με τη διενέργεια δισδιάστατων (2D) σαρώσεων στα τρία από τα τέσσερα μπλοκ, αφού στην παραχώρηση «Α2» προβλέπεται απευθείας πρόσκτηση τρισδιάστατων (3D) σεισμικών δεδομένων, που προσφέρουν πιο λεπτομερή αποτύπωση του υπεδάφους.

Στο Δημόσιο το 40% των εσόδων

Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα έχει επιταχυνθεί κατά 1 χρόνο, προβλέποντας 3 χρόνια για την 1η φάση (2D σεισμικά δεδομένα), 2 έτη για τη 2η φάση (3D σεισμικά) και 2 χρόνια για την 3η φάση (ερευνητική γεώτρηση). Επίσης, σε κάθε φάση προβλέπονται σημαντικά έσοδα για το Δημόσιο, τα οποία αγγίζουν το 40% των δυνητικών κερδών. Ενδεικτικά, προβλέπεται η απόδοση εταιρικού φόρου 20% και δημοτικού φόρου 5%, η καταβολή δικαιωμάτων 4-15%. Παράλληλα, προβλέπονται μεταξύ άλλων bonus υπογραφής 3,5 εκατ. ευρώ, στρεμματικές αποζημιώσεις από 700.000 έως 35 εκατ. ευρώ, αποζημιώσεις για εκπαίδευση προσωπικού. Στα οφέλη θα πρέπει να προστεθεί η είσοδος ενός ακόμη πετρελαϊκού κολοσσού στις εγχώριες έρευνες, ο οποίος διαθέτει την τεχνογνωσία αλλά και την κεφαλαιακή επάρκεια για την εξερεύνηση απαιτητικών περιοχών όπως είναι οι ελληνικές θάλασσες, εξαιτίας του μεγάλου βάθους. Εξίσου σημαντικό είναι το γεωπολιτικό κέρδος από την αίσια έκβαση του διαγωνισμού, καθώς η «είσοδος» ενός παγκόσμιου «παίκτη» (και μάλιστα από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού) ακυρώνει στην πράξη το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο, με δεδομένο ότι τα «Νότια της Κρήτης 1» και «Νότια της Κρήτης 2» έχουν χαραχθεί με βάση την αρχή της μέσης γραμμής και, όπως είναι φυσικό, πλήρη επήρεια της Κρήτης.

