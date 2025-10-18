Τελευταία Νέα
97.3best
Σάββατο
18
Οκτώβριος
TOP
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Υδρογονάνθρακες: Κληρώνει τέλος Οκτωβρίου για τη Chevron

Share

Αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για τη νέα σελίδα που επιχειρεί να ανοίξει η Ελλάδα για τους υδρογονάνθρακες.

Η προσφορά που υπέβαλλε το επενδυτικό σχήμα Chevron – Helleniq Energy για τη μίσθωση των υπεράκτιων παραχωρήσεων «Νότια της Πελοποννήσου», «Α2», «Νότια της Κρήτης I» και «Νότια της Κρήτης ΙΙ» φτάνει στο τέλος, όπως αναφέρουν πληροφορίες του ΟΤ, της διαδικασίας αξιολόγησης από την αρμόδια επιτροπή της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ).

Η απόφαση για την προσφορά Chevron – Helleniq Energy

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΟΤ, στην παρούσα φάση τρέχουν διαπραγματεύσεις ανάμεσα στον operator του σχήματος, την αμερικανική Chevron και την αρμόδια επιτροπή για πιθανή βελτίωση της οικονομικής προσφοράς.

διαβάστε περισσότερα στο www.in.gr πατώντας εδώ
Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΔΙΕΘΝΗ

ΔΙΕΘΝΗ

ΔΙΕΘΝΗ

ΔΙΕΘΝΗ

ΔΙΕΘΝΗ

ΔΙΕΘΝΗ