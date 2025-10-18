Υδρογονάνθρακες: Κληρώνει τέλος Οκτωβρίου για τη Chevron

Αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για τη νέα σελίδα που επιχειρεί να ανοίξει η Ελλάδα για τους υδρογονάνθρακες.

Η προσφορά που υπέβαλλε το επενδυτικό σχήμα Chevron – Helleniq Energy για τη μίσθωση των υπεράκτιων παραχωρήσεων «Νότια της Πελοποννήσου», «Α2», «Νότια της Κρήτης I» και «Νότια της Κρήτης ΙΙ» φτάνει στο τέλος, όπως αναφέρουν πληροφορίες του ΟΤ, της διαδικασίας αξιολόγησης από την αρμόδια επιτροπή της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ).

Η απόφαση για την προσφορά Chevron – Helleniq Energy

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΟΤ, στην παρούσα φάση τρέχουν διαπραγματεύσεις ανάμεσα στον operator του σχήματος, την αμερικανική Chevron και την αρμόδια επιτροπή για πιθανή βελτίωση της οικονομικής προσφοράς.

Πηγές, σημειώνουν ότι αυτή είναι και η τελευταία φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας. Μία διαδικασία που ξεκίνησε τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν και ο αμερικανικός κολοσσός Chevron εκδήλωσε ενδιαφέρον για τη θαλάσσια παραχώρηση «Νότια της Πελοποννήσου» και ένα μήνα μετά για τα θαλάσσια blocks νότια της Κρήτης.