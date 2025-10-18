Ηφαίστειο φαίνεται να «ξύπνησε» 700.000 χρόνια μετά την τελευταία του έκρηξη

Ένα ηφαίστειο στο νοτιοανατολικό Ιράν, το οποίο θεωρούνταν ανενεργό εδώ και περίπου 710.000 χρόνια, φαίνεται να ξύπνησε.

Νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε στις 7 Οκτωβρίου στο περιοδικό Geophysical Research Letters διαπιστώνει ότι μια περιοχή εδάφους κοντά στην κορυφή του ηφαιστείου Ταφτάν αυξήθηκε κατά 9 εκατοστά σε διάστημα 10 μηνών μεταξύ Ιουλίου 2023 και Μαΐου 2024. Η ανύψωση δεν έχει ακόμη υποχωρήσει, γεγονός που υποδηλώνει συσσώρευση πίεσης αερίου κάτω από την επιφάνεια.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής συγγραφέα της μελέτης Πάμπλο Γκονζάλες, ηφαιστειολόγο του Ινστιτούτου Φυσικών Προϊόντων και Αγροβιολογίας, ερευνητικού κέντρου του Ισπανικού Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας (IPNA-CSIC) τα ευρήματα τονίζουν την ανάγκη για πιο στενή παρακολούθηση του ηφαιστείου. Όπως τόνισε, λαμβάνοντας υπόψη τη πρόσφατη δραστηριότητά του ηφαιστείου θα πρέπει να χαρακτηριστεί σε κατάσταση λήθαργου. Μιλώντας στο Live Science δήλωσε επίσης ότι δεν υπάρχει φόβος για επικείμενη έκρηξη.

Το ηφαίστειο Ταφτάν είναι ένα στρατοηφαίστειο 3.940 μέτρων στο νοτιοανατολικό Ιράν, που βρίσκεται ανάμεσα σε μια συστάδα βουνών και ηφαιστείων που σχηματίστηκε όταν ο φλοιός του Αραβικού Ωκεανού βυθίστηκε κάτω από την Ευρασιατική ήπειρο. Διαθέτει ένα ενεργό υδροθερμικό σύστημα και δύσοσμες, θείο-εκπομπές που ονομάζονται φουμαρόλες, αλλά δεν είναι γνωστό αν έχει εκραγεί.

