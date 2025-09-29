Υπεγράφη η πρόσκληση για έργο προστασίας και ανάδειξης του «Ρέματος των Μύλων» στην ΠΕ Κορινθίας από την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Την πρόσκληση χρηματοδότησης ύψους 240.000 ευρώ για το έργο «Προστασία και Ανάδειξη του Ρέματος των Μύλων στην ορεινή Ζάχολη», μέσω του προγράμματος «Πελοπόννησος» 2021-2027, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, στο πλαίσιο της Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) των Δήμων Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, Σικυωνίων και Νεμέας.

Η παρέμβαση προβλέπει ανακατασκευή προστατευτικών κιγκλιδωμάτων και μικρών στηθαίων, βελτίωση της προσβασιμότητας, δημιουργία νέων καθιστικών και ξύλινων κατασκευών, καθώς και αναβάθμιση του φωτισμού για μεγαλύτερη ασφάλεια και ανάδειξη του τοπίου.

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Δημήτρης Πτωχός, σημείωσε: «Με παρεμβάσεις που σέβονται το φυσικό περιβάλλον, διατηρούμε και αναδεικνύουμε σημεία ενδιαφέροντος που αποτελούν κομμάτι της ταυτότητας και της ζωής των τοπικών κοινωνιών».

Η πρόσκληση ανοίγει τον δρόμο για τη χρηματοδότηση του έργου, με στόχο την προστασία και ανάδειξη ενός σημαντικού φυσικού χώρου αναψυχής για κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής.