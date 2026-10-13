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Υπεγράφη η σύμβαση για την αποκατάσταση και την κατασκευή παράκαμψης στον δρόμο Μεγαλόπολη – Ίσαρη – Βάστα από την Περιφέρεια Πελοποννήσου

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Στην υπογραφή της σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «Εργασίες άμεσης αποκατάστασης και κατασκευής παράκαμψης της επαρχιακής οδού Μεγαλόπολη – Ίσαρη – Βάστα», προϋπολογισμού 300.000 ευρώ, προχώρησε η Περιφέρεια Πελοποννήσου, με στόχο την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν προκληθεί από καθιζήσεις στο συγκεκριμένο οδικό τμήμα.

Τη σύμβαση υπέγραψαν ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αρκαδίας Κώστας Μανδρώνης και ο ανάδοχος του έργου, παρουσία του Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Χρήστου Λαμπρόπουλου.

Οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων του οδικού δικτύου, στη βελτίωση των συνθηκών μετακίνησης και στη διασφάλιση της οδικής σύνδεσης των περιοχών που εξυπηρετούνται από τον συγκεκριμένο άξονα.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τη συντήρηση, την αποκατάσταση και τη βελτίωση του επαρχιακού οδικού δικτύου, με προτεραιότητα την οδική ασφάλεια και την αντιμετώπιση προβλημάτων που επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών, ιδιαίτερα στις ορεινές περιοχές της Αρκαδίας.

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