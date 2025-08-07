Υπεγράφη η σύμβαση για την ολοκλήρωση ανέγερσης του Κλειστού Γυμναστηρίου Νεάπολης

Υπεγράφη την Τρίτη 5 Αυγούστου 2025 στο Διοικητήριο της Π.Ε. Λακωνίας, από τον Αντιπεριφερειάρχη Λακωνίας Θεόδωρο Βερούτη, ως εκπρόσωπο της Περιφέρειας Πελοποννήσου και τον ανάδοχο η σύμβαση εκτέλεσης έργου με τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ¨ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ (ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΓΕΛ ΝΕΑΠΟΛΗΣ, 1ου ΕΠΑΛ) ΣΤΗ ΔΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ¨», ποσού 1.234.705,12€ (με ΦΠΑ 24%).

Σε δηλώσεις του ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λακωνίας Θεόδωρος Βερούτης ανέφερε:

«Την ολοκλήρωση ενός σημαντικού έργου αθλητικών υποδομών, για τη Νεάπολη, για τη Λακωνία υπογράψαμε σήμερα. Κάνουμε πράξη τη δέσμευση της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την κατασκευή ενός γυμναστηρίου, που θα ικανοποιήσει με τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές, τις ανάγκες εκγύμνασης των μαθητών, των αθλητικών ομάδων και σωματείων, όχι μόνο της Νεάπολης, αλλά και της ευρύτερης περιοχής, καθώς και της διεξαγωγής αθλητικών αγώνων και ποικίλων εκδηλώσεων.

Το γυμναστήριο της Νεάπολης δεν θα είναι απλώς ένα κτίριο. Θα είναι ένα κύτταρο ζωής και ανάπτυξης για την περιοχή. Μία υποδομή την οποία οφείλουμε στη νεολαία και στους μαθητές της περιοχής.

Μέσα από τη συνεργασία μας με τον Δήμο Μονεμβασίας κάνουμε το καλύτερο δυνατό, προκειμένου το σημαντικό αυτό έργο υποδομής να ολοκληρωθεί και να παραδοθεί στα παιδιά του τόπου μας.

Η σημερινή υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο, είναι αποτέλεσμα αυτών των προσπαθειών μας και προβλέπει ολοκλήρωση του Γυμναστηρίου εντός 12 μηνών από σήμερα.

Ως Περιφέρεια Πελοποννήσου προχωράμε με σχέδιο και αποφασιστικότητα, εξασφαλίζοντας χρηματοδότηση για την συντήρηση των υπαρχουσών αθλητικών εγκαταστάσεων και τη δημιουργία νέων, αποδίδοντας στις τοπικές κοινωνίες σύγχρονους, ασφαλείς και λειτουργικούς αθλητικούς χώρους, χρήσιμους για τους μαθητές, τους αθλητές και τους κατοίκους των περιοχών, που προάγουν τον αθλητισμό και επιφέρουν σημαντικά κοινωνικά, οικονομικά, πολιτιστικά και τουριστικά πλεονεκτήματα».