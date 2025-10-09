Υπεγράφη η σύμβαση για την «Βελτίωση – Συντήρηση Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Αρκαδίας» προϋπολογισμού 800.000 €

Yπεγράφη στην Τρίπολη η σύμβαση για το σημαντικό έργο «Βελτίωση – Συντήρηση Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας», συνολικού προϋπολογισμού 800.000 ευρώ.

Τη σύμβαση υπέγραψε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αρκαδίας, Κώστας Μανδρώνης, παρουσία του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου, Μανώλη Σκαντζού, στελεχών των τεχνικών υπηρεσιών της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του αναδόχου του έργου.

Το έργο αφορά παρεμβάσεις βελτίωσης της οδικής ασφάλειας και συντήρησης του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Αρκαδίας, με εργασίες που περιλαμβάνουν αποκατάσταση φθορών, ασφαλτοστρώσεις, σήμανση, διαγράμμιση και λοιπές τεχνικές παρεμβάσεις για την ασφαλή και απρόσκοπτη κυκλοφορία.

Η υπογραφή της σύμβασης σηματοδοτεί την έναρξη ενός ακόμη στοχευμένου έργου της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και της καθημερινότητας των πολιτών.