Τα Νέα της Αρκαδίας – Σχολιάζει ο Μηνάς Αρτόπουλος (video)

Ξεκίνησαν οι ασφαλτοστρώσεις στην πόλη της Τρίπολης με σκοπό τη βελτίωση των δρόμων. Σε εφαρμογή τίθεται ένα σημαντικό έργο που αφορά την άμεση αποκατάσταση βλαβών στο οδικό δίκτυο της Αρκαδίας, ενισχύοντας την οδική ασφάλεια και βελτιώνοντας την καθημερινότητα των πολιτών. Πρόκειται για το έργο «Εργασίες άμεσης αποκατάστασης βλαβών οδοστρωμάτων και τεχνικών έργων και επείγουσες συντηρήσεις στο επαρχιακό και εθνικό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Αρκαδίας», με συνολικό προϋπολογισμό 300.000 ευρώ, το οποίο χρηματοδοτείται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ). Τη σύμβαση για την υλοποίηση του έργου υπέγραψε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αρκαδίας, Κώστας Μανδρώνης, δίνοντας το έναυσμα για την άμεση εκκίνηση των παρεμβάσεων. Μία σπουδαία διάκριση για το 9ο Δημοτικό Σχολείο Τρίπολης, αποτέλεσε η 1η θέση στο Ευρωπαϊκό Open Championship του WRO 2025, που πραγματοποιήθηκε στη Λιουμπλιάνα της Σλοβενίας. Με αφορμή αυτή τη σημαντική επιτυχία, στον τομέα της εκπαιδευτικής ρομποτικής, αντιπροσωπεία του σχολείου, αποτελούμενη από τον Διευθυντή κ. Γιάννη Καρούντζο και μαθητές, επισκέφθηκε τον Δήμαρχο Τρίπολης κ. Κώστα Τζιούμη στο νέο Δημαρχείο της πόλης. Αρκετός κόσμος ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα και κατέκλυσε την πλατεία Βαλτετσίου το βράδυ της Τρίτης, για να απολαύσει μια μοναδική μουσική βραδιά κάτω από τον ανοιχτό ουρανό της Τρίπολης. Η εκδήλωση, που διοργανώθηκε από τον Δήμο Τρίπολης σε συνεργασία με τη «Φωλιά του Κούκου», προσέφερε στο κοινό μια βραδιά γεμάτη μελωδίες, αρμονία και πολιτισμό, με ελεύθερη είσοδο. Η ατμόσφαιρα ήταν μαγευτική, με τις μουσικές να δημιουργούν ένα ζεστό και φιλόξενο κλίμα, γεμίζοντας την πλατεία και χαρίζοντας στους παρευρισκόμενους μία αξέχαστη εμπειρία.