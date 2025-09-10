Υπεγράφη η σύμβαση και ξεκινά η κατασκευή του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στην Καλαμάτα (video)

Υπεγράφη χθες, Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2025 στην Καλαμάτα, η σύμβαση για την «Κατασκευή έργων υποδομής σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ) Περιφέρειας Πελοποννήσου», μεταξύ του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) Πελοποννήσου και της αναδόχου εταιρείας ΑΚTOR GROUP.

Κατά την υπογραφή της σύμβασης από τον πρόεδρο του ΦοΔΣΑ Πελοποννήσου, Γιάννη Σμυρνιώτη και του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας ΑΚTOR GROUP, Σωτήρη Κατσιμίχα, χαιρετισμό απηύθυναν ο γ.γ. Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, Μανώλης Γραφάκος (μέσω τηλεδιάσκεψης), ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός και ο Δήμαρχος Καλαμάτας και Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Πελοποννήσου Θανάσης Βασιλόπουλος.

Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου θα κατασκευαστούν 7 Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, ένας εκ των οποίων στο Δήμο Καλαμάτας (διαδημοτικός) που θα εξυπηρετεί και τις ανάγκες του Δήμου Μεσσήνης.

Σε μήνυμά του, ο Δήμαρχος Καλαμάτας, με αφορμή την υπογραφή του έργου για την κατασκευή των ΣΜΑ, σημείωσε:

«Σήμερα είναι μια πολύ σημαντική ημέρα για τον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου αλλά και για όλους τους Δήμους, καθώς ένα σημαντικό έργο που αφορά τους Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων έφθασε στο σημείο να υπογραφεί και να εκκινήσει η υλοποίησή του.

Και είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο για την Περιφέρεια μας, καθώς μετά τη λειτουργία των ΜΕΑ η ολοκλήρωση των ΣΜΑ έρχεται να ολοκληρώσει όλο το πλέγμα των έργων της ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων στην περιοχή μας.

Έργο που έχει ξεκάθαρα θετικό περιβαλλοντικό και οικονομικό αποτύπωμα. Έργο που τοποθετεί και τον ίδιο τον Φορέα σε μία νέα εποχή.

Όσον αφορά την Καλαμάτα, με το έργο αυτό εξασφαλίζεται η δημιουργία του κλειστού σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων. Του πρώτου κλειστού ΣΜΑ στην Ελλάδα, προϋπολογισμού 1.990.000 συν το ΦΠΑ, κάτι που θα δώσει τη δυνατότητα να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες του Δήμου Καλαμάτας και βέβαια και του Δήμου Μεσσήνης».

ΑΥΤΟΨΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΙ Ο ΣΜΑ

Σήμερα, Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025, ο Δήμαρχος Καλαμάτας, συνοδευόμενος από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Αναστάσιο Σκοπετέα και παρουσία στελεχών του ΦοΔΣΑ Πελοποννήσου και της αναδόχου εταιρείας, πραγματοποίησαν αυτοψία στον αδειοδοτημένο δημοτικό χώρο που προβλέπεται η κατασκευή του σύγχρονου Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων του Δήμου Καλαμάτας, όπου και συζητήθηκαν θέματα που αφορούν το έργο, τα χρονοδιαγράμματα και την πορεία κατασκευής του.