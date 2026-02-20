Υπεγράφη προσύμφωνο του Υπουργείου Πολιτισμού | Αυθεντικές στο σύνολό τους οι φωτογραφίες της Καισαριανής

Αυθεντικές είναι οι 262 φωτογραφίες της Καισαριανής, όπως επιβεβαίωσε το μεσημέρι της Παρασκευής (20/02), με δήλωσή της η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.

Συγκεκριμένα ανέφερε ότι «η μακροσκοπική εξέταση, που έγινε από έμπειρα στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, επιβεβαίωσε την αυθεντικότητα» των φωτογραφιών της συλλογής Χόιερ ενώ έκανε γνωστό ότι «υπεγράφη προσύμφωνο μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και του συλλέκτη και η συλλογή αποσύρθηκε από τον διαδικτυακό τόπο δημοπρασιών».

Αναλυτικά η δήλωση της υπουργού:

«Σήμερα, στο Δημαρχείο του Έβεργκεμ, η αντιπροσωπεία του Υπουργείου Πολιτισμού συναντήθηκε με τον συλλέκτη Τιμ Ντε Κράνε. Η αντιπροσωπεία εξέτασε το σύνολο της συλλογής Χόιερ, η οποία αποτελείται από 262 φωτογραφίες, τραβηγμένες στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια της θητείας του, το 1943-1944, καθώς και κάποια έντυπα που ο ίδιος είχε περιλάβει σε αυτή. Η μακροσκοπική εξέταση, από έμπειρα στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, επιβεβαίωσε την αυθεντικότητα του υλικού. Υπεγράφη προσύμφωνο μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και του συλλέκτη και η συλλογή αποσύρθηκε από τον διαδικτυακό τόπο δημοπρασιών».

Οι φωτογραφίες, οι οποίες υπενθυμίζεται ότι τραβήχτηκαν στην Ελλάδα, τον καιρό που ο Χόιερ υπηρετούσε στην Ελλάδα, θα αγοραστούν όταν οριστούν όλες οι νόμιμες διαδικασίες προκειμένου να περιέλθουν στην κατοχή του ελληνικού κράτους.

Ένας ασφαλής τρόπος να αποδειχθεί η γνησιότητα των φωτογραφιών είναι η μελέτη του ίδιου του χαρτιού, στα τρία στρώματα που έχει ένα χαρτί πάνω στο οποίο τυπώνονται φωτογραφίες. Γίνεται μελέτη του χαρτιού και των μελανιών.

Παράλληλα, χρειάζεται και αρχειακή υποστήριξη, πρέπει δηλαδή να οριστούν τα πραγματολογικά στοιχεία, όπως αν πρόκειται για τον συγκεκριμένο φράχτη και βεβαίως αν υπάρχουν συγκεκριμένα πρόσωπα – που στην περίπτωση αυτή υπάρχουν και έχουν ήδη αναγνωριστεί αρκετά από τους 200 εκτελεσθέντες το 1944 στην Καισαριανή.

Ρεπορτάζ: Ματίνα Καλτάκη