Υπεγράφη το μισθωτήριο για το κτήριο που προορίζεται για Βρεφονηπιακός – Παιδικός Σταθμός στ’ Αρφαρά

Στην υπογραφή του μισθωτηρίου για ακίνητο στην Δημοτική Ενότητα Αρφαρών, για τη στέγαση βρεφονηπιακού – παιδικού σταθμού, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες των κατοίκων που διαμένουν στ’ Αρφαρά και στην ευρύτερη περιοχή, προχώρησε ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, με τον ιδιοκτήτη του ακινήτου Παναγιώτη Κώτσιαρη. Είχαν προηγηθεί η λήψη όλων των σχετικών αποφάσεων και εγκρίσεων από τα Συλλογικά Όργανα του Δήμου.

Το ακίνητο (κτήριο) επιφανείας 152,95 τ.μ., το οποίο βρίσκεται εντός οικοπέδου 656,23 τ.μ., θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την στέγαση Βρεφονηπιακού – Παιδικού Σταθμού, ενώ η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε δέκα (10) έτη από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μίσθωσης με δυνατότητα παράτασης επιπλέον πέντε (5) ετών, σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο από το Δήμο Καλαμάτας, κατόπιν απόφασης του αρμοδίου συλλογικού οργάνου.

Με τον τρόπο αυτό, ικανοποιείται ένα πάγιο αίτημα κατοίκων της Κοινότητας Αρφαρών, το οποίο αφορούσε στην ίδρυση και λειτουργία Βρεφονηπιακού – Παιδικού Σταθμού στην περιοχή.