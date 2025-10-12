Αύριο Κυριακή θα κάνει «ταμείο» ο γενικός γραμματέας Εμπορίου, Σωτήρης Αναγνωστόπουλος σχετικά με το πόσες εταιρείες – λιανεμπορικές και προμηθευτικές – έχουν ανακοινώσει συμμετοχή και με πόσα προϊόντα, στην τελευταία πρωτοβουλία του υπουργού Ανάπτυξης κ. Τάκη Θεοδωρικάκου σχετικά με την μείωση τιμών σε πάνω από 1.000 κωδικούς.

Και τούτο διότι χθες οι διοικήσεις του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ) και του Ελληνικού Συνδέσμου Βιομηχανιών Επωνύμων Προϊόντων (ΕΣΒΕΠ) απέστειλαν μέιλ στα μέλη τους, υπενθυμίζοντας τους για μία ακόμη φορά πως όποια προμηθευτική εταιρεία επιθυμεί να συμμετάσχει στην «πρωτοβουλία» να ενημερώσει σχετικά τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Κι αυτές, ως γνωστόν, εν συνεχεία ενημερώνουν την γενική γραμματεία Εμπορίου.

Πόσα προϊόντα θα αφορά η μείωση τιμών

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΟΤ από πηγές της αγοράς και με βάση τις υπάρχουσες εκτιμήσεις – δεδομένου ότι δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η αποστολή των στοιχείων στο υπουργείο Ανάπτυξης – μέχρι τώρα έχουν αποσταλεί κατάλογοι με μειωμένες τιμές σε περίπου 400 κωδικούς επωνύμων προϊόντων και σε περίπου 400 κωδικούς προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας.