Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της Τεχνικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Δήμου Καλαμάτας

Προγραμματική σύμβαση υπεγράφη σήμερα, Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025 μεταξύ του Δήμου Καλαμάτας εκπροσωπούμενο από τον Δήμαρχο Θανάση Βασιλόπουλο, του Αναπτυξιακού Οργανισμού Δήμου Καλαμάτας «Αειφόρος Πόλη Α.Ε.», εκπροσωπούμενο από την Πρόεδρο Μαρία Αγγελή και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Πάρνωνας Α.Ε.» εκπροσωπούμενο από τον διευθύνοντα σύμβουλο Μαρίνο Μπερέτσο, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της τεχνικής και διοικητικής ικανότητας του Δήμου στην υλοποίηση έργων.

Η σύμβαση, ήρθε σε συνέχεια αποφάσεων συλλογικών οργάνων, υπογράφηκε σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και προβλέπει τη στενή συνεργασία των τριών φορέων για την παροχή τεχνικής, διοικητικής και συμβουλευτικής υποστήριξης προς τις υπηρεσίες του Δήμου Καλαμάτας. Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος έχει σε εξέλιξη την υλοποίηση του Κλιματικού Συμβολαίου καθώς και πλειάδας έργων μέσα από τη ΒΑΑ, την ΟΧΕ Ταϋγετου, και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία.

Στόχος είναι η ωρίμανση και εκτέλεση νέων έργων όσο και η διαχείριση υφιστάμενων ή προγραμματισμένων δράσεων.

Η συνεργασία αυτή στοχεύει να επιταχύνει περαιτέρω τις διαδικασίες υλοποίησης έργων, να ενισχύσει τη διαχειριστική επάρκεια του Δήμου και να διευκολύνει την αξιοποίηση χρηματοδοτήσεων από εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα.