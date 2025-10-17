Δήμος Καλαμάτας: Συνεργασίες και δράσεις εξωστρέφειας με αφορμή το Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθεάτρου

Τον Δήμαρχο Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλο επισκέφτηκε ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Διεθνούς Φεστιβάλ Κουκλοθεάτρου και Παντομίμας Δήμου Κιλκίς, Χουάνκο Κοράλες, συνοδευόμενος από την πρόεδρο της Πειραματικής Σκηνής Καλαμάτας Λέττα Πετρουλάκη, σήμερα Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025.

Η παρουσία του κ. Κοράλες στην Καλαμάτα συνδέεται με το Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθεάτρου που λαμβάνει χώρα στην πόλη μας αυτή την περίοδο.

Σημειώνεται ότι κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την ενίσχυση του θεσμού, τον οποίο ο Δήμος Καλαμάτας στηρίζει εμπράκτως τα τελευταία χρόνια, καθώς επίσης και το ενδεχόμενο ενίσχυσης της συνεργασίας με το Φεστιβάλ του Κιλκίς.