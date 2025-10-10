Υπογραφή σύμβασης για την κατασκευή κυκλικού κόμβου στη θέση «Πλάτσα» της Ε.Ο. Τρίπολης – Πύργου

Ένα ακόμη έργο ουσίας για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων υλοποιείται στην Αρκαδία, με τη σύμβαση για την κατασκευή ισόπεδου κυκλικού κόμβου στη θέση «Πλάτσα» της Ε.Ο. Τρίπολης – Πύργου, προϋπολογισμού 500.000 ευρώ, που υπεγράφη στα γραφεία της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην Τρίπολη.

Τη σύμβαση υπέγραψε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αρκαδίας Κώστας Μανδρώνης, παρουσία του Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Χρήστου Λαμπρόπουλου, του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Μανώλη Σκαντζού, στελεχών των τεχνικών υπηρεσιών και του αναδόχου.

Το έργο αφορά τη διασταύρωση της Εθνικής Οδού Τρίπολης – Πύργου με τη Συνδετήρια οδό του Αυτοκινητόδρομου Κορίνθου – Τρίπολης και την Επαρχιακή Οδό Τριπόλεως – Κακούρι (Αρτεμίσιο) – Λεβίδι.

Η νέα κυκλική διαμόρφωση (roundabout) θα αντικαταστήσει τον επικίνδυνο κόμβο, όπου καταγράφονταν επανειλημμένα τροχαία ατυχήματα, προσφέροντας ομαλότερη κυκλοφορία, μείωση ταχύτητας και ασφαλέστερη διέλευση οχημάτων.