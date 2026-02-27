Υποβολή προτάσεων προς χρηματοδότηση για την υλοποίηση έργων του Δήμου Καλαμάτας

Ολοκληρώθηκε από το Δήμο Καλαμάτας η διαδικασία της υποβολής προτάσεων σε ενεργά χρηματοδοτικά προγράμματα, διεκδικώντας την υλοποίηση σημαντικών έργων που εντάσσονται στο σχεδιασμό του Δήμου.

Συγκεκριμένα μέσω της Διεύθυνσης Προγραμματισμού υπεβλήθησαν οι ακόλουθες προτάσεις: