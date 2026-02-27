Τελευταία Νέα
Υποβολή προτάσεων προς χρηματοδότηση για την υλοποίηση έργων του Δήμου Καλαμάτας

Ολοκληρώθηκε από το Δήμο Καλαμάτας η διαδικασία της υποβολής προτάσεων σε ενεργά χρηματοδοτικά προγράμματα, διεκδικώντας την υλοποίηση σημαντικών έργων που εντάσσονται στο σχεδιασμό του Δήμου.

Συγκεκριμένα μέσω της Διεύθυνσης Προγραμματισμού υπεβλήθησαν οι ακόλουθες προτάσεις:

  • «Αναβάθμιση χώρου αστικού πρασίνου και αναψυχής δημοτικής έκτασης 17 στρ. στην περιοχή Κορδία»
  • «Ενεργειακή αναβάθμιση κινηματογράφου “ΗΛΕΚΤΡΑ” για επανάχρησή του ως Πολιτιστικού Πολυχώρου (Κινηματογράφος, Πινακοθήκη, κ.λπ)»
  • «Ενεργειακή Αναβάθμιση Ζουμπούλειου Μεγάρου Καλαμάτας Ν. Μεσσηνίας»
  • «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας “Πανταζοπούλειος Λαϊκή Σχολή”»
  • «Ψηφιακή Δημοτική Πινακοθήκη Καλαμάτας»
  • «Ενεργειακή Αναβάθμιση Μητροπολιτικού Μεγάρου»
  • «Εγκατάσταση ηλεκτροφορτιστών και Διαμόρφωση χώρου Στάθμευσης ηλεκτροκίνητων οχημάτων για την εξυπηρέτηση των πολιτών του Δήμου Καλαμάτας»
  • «Αγορά ηλεκτροκίνητου λεωφορείου 25 θέσεων και 2 μικρότερων ηλ. Αυτοκινήτων για την εξυπηρέτηση των υπηρεσιών του Δήμου»
