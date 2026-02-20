Κομβική συνεργασία Περιφέρειας Πελοποννήσου και Δήμου Καλαμάτας | Έπεσαν οι υπογραφές για Εθνικό Στάδιο και Ειδικό δημοτικό σχολείο (video)

Στην υπογραφή δύο σημαντικών Προγραμματικών Συμβάσεων προχώρησαν την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026, στο Δημαρχείο Καλαμάτας, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός και ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, παρουσία αιρετών και στελεχών της Δημοτικής και Περιφερειακής Αρχής.

Οι συμβάσεις αφορούν τα έργα «Βελτίωση – Αναβάθμιση Υποδομών Εθνικού Σταδίου Καλαμάτας» και «Ανέγερση νέου κτιρίου για τη στέγαση του 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας».

Αναβάθμιση Εθνικού Σταδίου Καλαμάτας – 2 εκατ. ευρώ

Το έργο για το Εθνικό Στάδιο Καλαμάτας, συνολικού προϋπολογισμού 2.000.000 ευρώ από το Περιφερειακό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα, περιλαμβάνει τις απαραίτητες οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, καθώς και την προμήθεια εξοπλισμού, ώστε το γήπεδο να πληροί τις απαιτήσεις της κατηγορίας 3 της UEFA (UEFA Stadium Infrastructure Regulations 2025) και να μπορεί να φιλοξενεί αγώνες Super League.

Στα υποέργα περιλαμβάνονται: Νέο σύστημα φωτισμού, Μεταλλικό στέγαστρο στη νότια κερκίδα, Νέα δημοσιογραφικά θεωρεία (booth), Σύστημα καμερών (CCTV), Συστήματα ελεγχόμενης εισόδου θεατών (τουρνικέ), Υβριδικός χλοοτάπητας.

Δημήτρης Πτωχός: «Ένα έργο που χρειάζεται η Καλαμάτα και ο αθλητισμός της περιοχής μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης»

Ο Περιφερειάρχης σημείωσε ότι πρόκειται για ένα έργο που «ήρθε η ώρα να πάρει σάρκα και οστά», τονίζοντας ότι το μεγάλο στοίχημα πλέον είναι ο χρόνος υλοποίησης. Όπως ανέφερε, η Περιφέρεια Πελοποννήσου διαθέτει σήμερα το μεγαλύτερο Περιφερειακό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα που είχε ποτέ αιρετή Περιφέρεια, ύψους 200 εκατ. ευρώ, γεγονός που επιτρέπει τη στήριξη αντίστοιχων σημαντικών παρεμβάσεων σε όλους τους Δήμους.

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Καλαμάτας χαρακτήρισε την αναβάθμιση του Σταδίου έργο που «διεκδικούσαμε επί χρόνια», επισημαίνοντας τη στενή συνεργασία με την Περιφέρεια για την υλοποίησή του.

Νέο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας – Σύγχρονες υποδομές ειδικής αγωγής

Η δεύτερη σύμβαση αφορά την ανέγερση νέου σχολικού συγκροτήματος για το 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας, σε δημοτικό οικόπεδο 6.691,48 τ.μ. στην Ανατολική Συνοικία.

Το έργο, προϋπολογισμού άνω των 5,3 εκατ. ευρώ, εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2021–2027» και αποτελεί μέρος συνολικού προγράμματος σχολικών παρεμβάσεων άνω των 30 εκατ. ευρώ.

Το νέο σχολείο θα περιλαμβάνει αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια, χώρους εργοθεραπείας, φυσικοθεραπείας και υδροθεραπείας, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, βιβλιοθήκη, μονάδα αυτόνομης διαβίωσης, πλήρως προσβάσιμο περιβάλλοντα χώρο, καθώς και πρόβλεψη ενεργειακής αυτονομίας μέσω φωτοβολταϊκού συστήματος net metering.

Δημήτρης Πτωχός: «Το Ειδικό Σχολείο Καλαμάτας είναι ένα αίτημα ετών που γίνεται πράξη»

Ο Περιφερειάρχης υπογράμμισε ότι η στήριξη των παιδιών και των οικογενειών τους αποτελεί σταθερή προτεραιότητα της Περιφερειακής Αρχής, σημειώνοντας ότι αντίστοιχες πρωτοβουλίες αναπτύσσονται σε ολόκληρη την Πελοπόννησο. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο Κάμπους Φιλοξενίας Παιδιών στο φάσμα της νευροδιαφορετικότητας στη Μεγαλόπολη, το οποίο ενεργοποιήθηκε μέσω του Πυλώνα ΙΙΙ του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης. Όπως τόνισε, στόχος είναι να δημιουργηθούν σύγχρονες υποδομές, ώστε να δοθεί σε όλους όσοι επιτελούν καθημερινά ένα σπουδαίο λειτούργημα ένα σχολικό περιβάλλον για το οποίο θα μπορούν να αισθάνονται υπερήφανοι.

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Καλαμάτας χαρακτήρισε το Ειδικό Σχολείο «έργο που το χρωστάμε στα παιδιά και στις οικογένειές τους», κάνοντας λόγο για ένα ανθρώπινο και σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον, αντάξιο των αναγκών της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Αντιπλημμυρικό Ευριπίδου – Έργο 4,55 εκατ. ευρώ

Κατά τη διάρκεια των δηλώσεων έγινε αναφορά και στο μεγάλο αντιπλημμυρικό έργο της οδού Ευριπίδου, προϋπολογισμού 4.550.000 ευρώ, το οποίο αφορά τον «Κεντρικό Συλλεκτήρα Ομβρίων Ζώνης Ι Καλαμάτας» και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2021–2027».

Ο Περιφερειάρχης σημείωσε ότι πρόκειται για έργο με ιδιαίτερες δυσκολίες ένταξης, το οποίο πλέον προχωρά, δίνοντας ουσιαστική λύση σε χρόνια προβλήματα απορροής ομβρίων στην πόλη.

Γιάννης Μαντζούνης: «Στηρίζουμε έμπρακτα μαθητές και αθλητές»

Δηλώσεις έκανε και ο Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Αθλητισμού, Γιάννης Μαντζούνης, σημειώνοντας ότι οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις αποτελούν ουσιαστική επένδυση στον αθλητισμό και την εκπαίδευση, με άμεσο όφελος για τη νέα γενιά. Όπως ανέφερε, η Περιφέρεια Πελοποννήσου προχωρά με συνέπεια στην υλοποίηση έργων που ενισχύουν τις υποδομές και δημιουργούν καλύτερες συνθήκες για μαθητές, αθλητές και πολίτες.

Αναφορά στην κακοκαιρία

Τόσο ο Δήμαρχος όσο και ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκαν στις ζημιές που προκάλεσε η πρόσφατη κακοκαιρία, με ιδιαίτερη έμφαση στον Ταΰγετο, την Τριφυλία, τη Γορτυνία και άλλες περιοχές. Όπως τονίστηκε, οι υπηρεσίες Περιφέρειας και Δήμου βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή για την αποκατάσταση των υποδομών.

Κλείνοντας, οι δύο αυτοδιοικητικοί τόνισαν ότι η επένδυση στην παιδεία, στον αθλητισμό και στην ανθεκτικότητα των υποδομών αποτελεί κοινή προτεραιότητα, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι η συνεργασία Περιφέρειας και Δήμου θα συνεχίσει να αποδίδει απτά αποτελέσματα.