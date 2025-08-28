Υψηλός κίνδυνος δασικής πυρκαγιάς στις ΠΕ Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας και Λακωνίας την Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, τον οποίο εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας για την Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025 προβλέπεται υψηλός κίνδυνος δασικής πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3) στις Περιφερειακές Ενότητες Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας και Λακωνίας.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες και στους επαγγελματίες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες (δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης κ.λπ.), η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων κ.α.

Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η οποιασδήποτε χρήση πυρός σε δάση, δασικές, χορτολιβαδικές και αγροτικές εκτάσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://civilprotection.gov.gr.

Ακολουθούν οι σχετικές αποφάσεις:

ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 9ΜΠΤ7Λ1-ΞΕΞ

ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 68Δ97Λ1-01Θ0

ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΨΛ1Χ7Λ1-ΣΤΠ Επέκταση

ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 6ΖΧΖ7Λ1-ΗΒΖ

ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 6ΗΦ57Λ1-0ΩΖ