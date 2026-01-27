Ζήσε την ατυχία στην Ελλάδα

του Θόδωρου Γαλανόπουλου

Όχι δεν γίνονται αυτά στην Ελλάδα ! Δεν έσκασε σαν πύραυλος το τραίνο στα Τέμπη ! Τα μάτια σας έκαναν..έτσι γίνεται στα δυστυχήματα δεν ξέρετε εσείς .. Όχι δεν συνέβη τίποτε το περίεργο στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα ! Θα τους έπεσε περισσότερη γλουτενη στα μπισκότα και έκανε μπαμ !

Όλα τυχαία είναι στη χώρα αυτή ! Τυχαία θα σε πιάσουν εσένα στο μπλόκο της τροχαίας να έχεις πιει δυο μπύρες και να σου πάρουν το δίπλωμα …ενώ εκείνος με την Πόρσε θα τρέχει με 200 και με 5 χάπια έκστασι και άντε πιαστον …Τυχαία σου κλέβουν 5-6 λίτρα στο γέμισμα του ρεζερβουάρ του αυτοκίνητου σου και σου βάζουν και ότι πιο φτηνό κοκτέιλ έχουν αντί για βενζίνη …Αν έχεις πολλά φράγκα μεγαλώνει η τύχη σου και τυχαία σε αγαπάνε ολοι ! Γίνεσαι ο τυχερός που θα σου κάνουν τεμενάδες οι πολιτικοί , θα σε ερωτεύονται όλα τα φωτομοντέλα, θα πας διακοπές στις Μαλδίβες και θα τα κάνεις βίδες στα μπουζούκια … Τώρα αν είσαι εργάτης πολίτης της καθημερινότητας άλλη η τύχη σου , πρέπει να αντέξεις αυτήν την χώρα αν την αντέξεις και δεν φύγεις μακριά, και να σε κάνει κάθε μέρα πιο φτωχό καταθλιπτικό και ξεζουμισμένο από τα καρτέλ της αγοράς τους ρεύματος των καυσίμων και των πολιτικών που πρέπει οπωσδήποτε να τους επιλέξεις σαν αναντικατάστατους αλλιώς θα έρθει το χάος και θα χάσεις και το ελάχιστο ψωμί που τρως ! Πως γίνεται και πιστεύεις όλες αυτές τις παπαριες ; Εδώ πιστεύεις ότι τα χρήματα που εχεις στο σπίτι σου επηρεάζουν το ηλεκτρικό ρεύμα και κάνουν βραχυκυκλώματα!

και τα βάζεις σε αλουμινόχαρτο εξω από το σπίτι και σου τα αρπάζουν οι γύφτοι !

Σαλαμ αλεκουμ Ελληναρα μου !