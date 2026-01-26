Εμείς στραβά αρμενίζουμε…

​Του Θανάση Κ.

​Αν μέχρι προχθές τολμούσε κανείς να πει φωναχτά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση απέτυχε, θα τον χαρακτήριζαν λαϊκιστή, αντίευρωπαίο, “ακραίο”…

​Τώρα, όμως, η δήλωση αυτή βγήκε από το στόμα του καγκελάριου της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, και ακούστηκε στο Νταβός, χωρίς διπλωματικές περιφράσεις:

​«Η Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι όπως λειτούργησε τα τελευταία χρόνια, απέτυχε.

​Σπαταλήσαμε τεράστιο δυναμικό – στη Γερμανία και σε ολόκληρη την Ευρώπη – μέσα σε υπερβολική ρύθμιση, γραφειοκρατία και καθυστέρηση μεταρρυθμίσεων.

​Η ενιαία αγορά δημιουργήθηκε για να γίνει ο πιο ανταγωνιστικός οικονομικός χώρος στον κόσμο. Αντί γι’ αυτό, η Ευρώπη κατέληξε παγκόσμιος πρωταθλητής στην υπέρ ρύθμιση. Και αυτό πρέπει να τελειώσει.»

​Η διαπίστωση αυτή δεν ακούστηκε από τους εχθρούς της Ευρώπης. ​Ακούστηκε από τον ίδιο τον πυρήνα της!

​Kαι τα στοιχεία το επιβεβαιώνουν πλήρως: Στα 22 χρόνια που λειτουργεί το ευρώ, η Ευρώπη έχασε πάνω από το ένα τρίτο του μεριδίου της στην παγκόσμιο ΑΕΠ. Ήταν πρώτη (πολύ κοντά στις ΗΠΑ) με 31% και τώρα έχει μόλις 18%…

​Πολύ πίσω από τις ΗΠΑ πλέον (26-27%)…

​

​* Αλλά η παρακμή της Ευρώπης δεν εξηγείται μόνο από γραφειοκρατία και υπέρ-ρύθμιση. Έχει και δύο ακόμα αιτίες που την επιτάχυναν τα τελευταία χρόνια:

​Το Green Deal και ο πόλεμος στην Ουκρανία. Κι εδώ η Η Ευρώπη επέλεξε μόνη της, πολιτικές που αποδεικνύονται αυτοκαταστροφικές:

* Το Green Deal εκτόξευσε το ενεργειακό κόστος, αποβιομηχάνισε κρίσιμους τομείς, και περιόρισε την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Δεν έχασε μόνο το ένα τρίτο του μεριδίου της στο παγκόσμιο ΑΕΠ. Σήμερα έχει τιμές ενέργειας υπερδιπλάσιες ως τριπλάσιες από αυτές των ΗΠΑ. Άρα θα χάσει κι άλλο…

* Ο πόλεμος στην Ουκρανία, που υποτίθεται ξεκίνησε για να ενταχθεί η χώρα στο ΝΑΤΟ και στην ΕΕ, κατέληξε να αποκαλύψει την πλήρη αδυναμία της Ευρώπης και την απελπιστική χαλάρωση του ΝΑΤΟ.

Η Ουκρανία πλέον χάνει τον πόλεμο και συνειδητοποιεί ότι η ΕΕ είναι μπάχαλο και το ΝΑΤΟ σκιά του εαυτού του.

​Και ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Ζελένσκι, επίσης από το Νταβός, δεν αφήνει περιθώρια αυταπατών: η Ευρώπη είναι αδρανής, κατακερματισμένη, χωρίς ενιαία βούληση, ενώ οι χώρες στην πρώτη γραμμή — Ελλάδα και Κύπρος — μένουν εκτεθειμένες σε κινδύνους που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το ευρωπαϊκό οικοδόμημα.

​Ακόμα και ο Ζελένσκι! Ο οποίος πριν τέσσερα χρόνια ήλθε σε ρήξη με τη Ρωσία για να μπει η χώρα του στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ.

​Που τώρα διαπιστώνει ότι είναι “φαντάσματα”…

​* Η μεγάλη προτεραιότητα του Τράμπ, όπως φάνηκε κι από την συνάντησή του με τον Πούτιν στην Αλάσκα, είναι να έλθει σε “ιστορικό συμβιβασμό” με τη Ρωσία. Στο Ουκρανικό, αρχικά, αλλά όχι μόνο…

​– Ένας από τους λόγους που θέλει να τα βρει ο Τράμπ με την Ρωσία στο Ουκρανικό, είναι για να διεμβολίσει τον Ευρωασιατισμό. Δηλαδή να σπάσει τη συσπείρωση όλων των ανερχόμενων δυνάμεων της Ασίας εναντίον της Δύσης συνολικά.

​Κι αυτό δείχνει ήδη να το επιτυγχάνει. Οι περισσότερες από τις 19 χώρες που έχουν δεχθεί, μέχρι στιγμής, να συμμετάσχουν στο “Συμβούλιο Ειρήνης” που διακήρυξε, είναι από Ασία – Μέση Ανατολή: Σαουδική Αραβία, Ιορδανία, Κατάρ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ιορδανία, Πακιστάν, Ινδονησία, Μπαχρέϊν, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Καζακστάν, Ουζμπεκιστάν, Μογγολία, Τουρκία, Αίγυπτος – συν το Ισραήλ που δήλωσε κι αυτό ότι θα συμμετάσχει.

​Μ’ άλλα λόγια από τις 11 χώρες των ΒRICKS οι τέσσερις (Σαουδαραβία, Αίγυπτος, Ηνωμένα Εμιράτα και Ινδονησία έχουν ήδη δηλώσει ότι θα συμμετάσχουν στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τράμπ, ενώ άλλες δύο (Ινδία και Βραζιλία το εξετάζουν. Όπως επίσης το εξετάζει, υποτίθεται, και η ίδια η Ρωσία…

​Οι BRICS είχαν γίνει πόλος αντιδυτικής συσπείρωσης τα τελευταία χρόνια. Κι ο Τράμπ βάζει στο δικό του “Συμβούλιο της Ειρήνης” τους μισούς BRICS μέσα!

​Εξυπηρετώντας πλήρως τη Ρεαλιστική Πολιτική του Τράμπ: να μην αφήσει να συσπειρωθούν όλοι οι αντίπαλοι της Δύσης εναντίον της.

​ — Ο άλλος λόγος που θέλει να τα βρει ειδικά με τη Ρωσία (κι αν το καταφέρει, θα ενισχυθεί ακόμα περισσότερο το Συμβούλιο Ειρήνης), είναι για να αρθούν οι κυρώσεις στη διακίνηση πετρελαίου-αερίου. Πράγμα που εκτός των ρωσικών εξαγωγών θα απελευθερώσει και εκείνες του Ιράν. Γιατί από την Ρωσία περιμένει να βοηθήσει και στη σταθεροποίηση του Ιράν…

​Κι έτσι με άρση των κυρώσεις διεθνώς – και κατά της Ρωσίας και κατά του Ιράν και κατά της Βενεζουέλας – η τιμή πετρελαίου-αερίου διεθνώς θα πέσει σημαντικά.

​Οι μέχρι τώρα κυρώσεις εξυπηρετούσαν μόνο το Green Deal των Ευρωπαίων. Με την άρση των κυρώσεων και με αισθητά φθηνότερη ενέργεια διεθνώς, όλοι θα επωφεληθούν…

​Όλοι εκτός της Ευρώπης! Η οποία επιμένει – και για όσο ακόμα θα επιμένει – στα ακριβοπληρωμένα όνειρα του Green Deal.

​Κι όλες αυτές είναι κινήσεις ελαχίστου κόστους και ρίσκου για τον Τράμπ: ​Φωνάζει, τους τα “χώνει” έξω από τα δόντια,

​δείχνει αποφασιστικότητα:

​- χειρουργικό πλήγμα στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, χωρίς εμπλοκή δυνάμεων,

​- απαγωγή του δικτάτορα Μαδούρο, επίσης χωρίς εμπλοκή επί του εδάφους,

​- απειλή δασμών που στη συνέχεια μετριάζονται όταν οι απέναντι δείχνουν διάθεση συνεννόησης κλπ.

​Όλα αυτά δημιουργούν γεωπολιτικό κεφάλαιο για τις ΗΠΑ παντού:

​– Η άρση κυρώσεων είναι εξομάλυνση για ολόκληρο τον κόσμο!

​– Η μείωση τιμών ενέργειας δημιουργεί ανακούφιση παντού

​– Τα ανοικτά μέτωπα που κληρονόμησε ο Τράμπ κλείνουν ένα-ένα, χωρίς εμπλοκές αμερικανικών στρατευμάτων επί του εδάφους – κι αυτό μειώνει τη διεθνή αστάθεια μακροπρόθεσμα. Και το κόστος για τις ΗΠΑ..

​Και ταυτόχρονα δημιουργούνται ασφυκτικές πιέσεις αλλαγής στην παλαιά ευρωπαϊκή τάξη.

​Η οποία, όπως οι ίδιοι οι Ευρωπαίοι ομολογούν πια, έχει αποτύχει…

​* Κι εδώ φτάνουμε στο κρίσιμο: στη Γροιλανδία!

​Κάποιοι χάρηκαν γιατί, λέει, που ο Τράμπ “υπαναχώρησε”…

​Απ’ όλα όσα συνέβησαν στο Νταβός,

​– δεν κατάλαβαν ότι ο Τράμπ (και ο Καναδός Πρωθυπουργός Carney) τους είπαν ότι η παγκοσμιοποίηση απέτυχε.

​– δεν κατάλαβαν ότι ο ίδιος ο Καγκελάριος Μέρτς τους είπε ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση απέτυχε (όπως ομολόγησε δραματικά και ο Ζελένσκι),

​– το μόνο που κατάλαβαν είναι ότι ο Τράμπ “υπαναχώρησε για τη Γροιλανδία” διακηρύσσοντας ότι δεν θα χρησιμοποιήσει βία για να κατακτήσει…

​Δεν έχουν ακόμα αντιληφθεί ότι η Γροιλανδία ΔΕΝ είναι “ευρωπαϊκό έδαφος” και δεν χρειάζεται καν να χρησιμοποιήσουν οι Αμερικανοί βία για να την “κατακτήσουν”. Ο λαός της έχει το δικαίωμα – με υπογραφή και της ίδιας της Δανίας – να κηρύξουν Ανεξαρτησία και να προσχωρήσουν όπου θέλουν. Κι αυτό ακριβώς επιδιώκει ο Τράμπ…

​Η Γροιλανδία ήταν η τελευταία “αποικία” της Ευρώπης, υπέφερε πολλά από τους Δανούς, δίνει αγώνα εδώ και πενήντα χρόνια να φύγει από τον εναγκαλισμό της Δανίας κι έχει επιτύχει από το 2009 – πλήρη αναγνώριση του δικαιώματος της Αυτοδιάθεσης.

​Ως περιοχή είναι τεράστια (όσο η μισή Ευρώπη) και ως πληθυσμός είναι απειροελάχιστη (μικρότερη κι από το Δήμο Αμαρουσίου!) με μοναδική γεωπολιτική θέση και τεράστια αποθέματα πρώτων υλών!

​Άρα κάπου θα προσχωρήσει τελικά, αφού δεν μπορεί να υπάρξει ως κυρίαρχο κράτος.

​Και η προσχώρησή της στη δικαιοδοσία των ΗΠΑ μπορεί να γίνει συναινετικά – χώρια που η Δανία από μόνη της δεν μπορεί να προασπιστεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της Γροιλανδίας στον Αρκτικό κύκλο. (Αυτό ουσιαστικά επισημαίνει και το Σχέδιο Ρούτε για τη Γροιλανδία…)

​Ο Τράμπ και πάλι τους φοβέρισε αρχικά κι ύστερα έδειξε διάθεση να λύσει το θέμα συναινετικά. Χωρίς ρήξη με τους Δανούς (που δεν μπορούν να το εμποδίσουν πια) και χωρίς ρήξη με τους Ευρωπαίους (που δεν τους πέφτει λόγος, έτσι κι αλλιώς, γιατί η Γροιλανδία είναι εκτός Ευρώπης – μετά από δημοψήφισμα – εδώ και 40 χρόνια!)

​

​* Αν οι Ευρωπαίοι ήθελαν να τους πάρει οποιοσδήποτε στα σοβαρά, θα έδειχναν αλληλεγγύη, όχι για τη Γροιλανδία (που δεν είναι μέρος της Ευρώπης), αλλά στην Ελλάδα και την Κύπρο – που σε αντίθεση προς τη Γροιλανδία – είναι κυρίαρχα κράτη-μέλη της Ευρώπης! Η πρώτη απειλείται ευθέως από την Τουρκία, και η δεύτερη έχει κατακτημένο έδαφός της από την Τουρκία…

​Η Ευρώπη δεν μπορεί να υπερασπιστεί δύο κράτη-μέλη της,

​το ΝΑΤΟ δεν μπορεί και δεν θέλει

​- και ασχολούνται τώρα όλοι με τη… Γροιλανδία!

​* Τις τελευταίες μέρες μάλιστα η Τουρκία προχώρησε σε NAVTEX… διετούς διάρκειας στο μισό Αιγαίο! Αυτή τη φορά οι προκλήσεις και τα τετελεσμένα που προσπαθεί να επιβάλει σε βάρος των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων δεν είναι “σημειακά” (στην Κάσο) ούτε “στιγμιαία” (για λίγα 24ωρα) είναι μόνιμα πια – και εκτείνονται στο μισό Αιγαίο!

​Είναι πλήρης και οριστική επιβολή των τετελεσμένων της “Γαλάζιας Πατρίδας”

​Είναι η αναπόφευκτη κατάληξη της Πολιτικής Κατευνασμού που εφάρμοσε η Αθήνα τα τελευταία δύο χρόνια μετά τη “Συμφωνία των Αθηνών”…

​Και η Ευρώπη των εταίρων μας ασχολείται με την… Γροιλανδία!

​Η κυβέρνησή μας αγωνιά για τη Γροιλανδία.

​Κι ο Πρωθυπουργός μας μαζί με τον… Φιλέλληνα υπουργό των Εξωτερικών ετοιμάζονται να πάνε στην Άγκυρα να διαπραγματευθούν με τον Ερντογάν.

​Αν είχαν καταλάβει το ένα δέκατο από αυτά που είπε και ο Τράμπ, αλλά και ο Πρωθυπουργός του Καναδά Mark Carney – ο οποίος απάντησε στον Τράμπ – θα ζήταγαν από τον Ερντογάν

​να πάρει πίσω τη ΝΑVTEX,

​να πάρει πίσω το casus belli,

​και να αποδεχθεί το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας,

​για να υπάρξουν οποιεσδήποτε ουσιαστικές συνομιλίες “διευθέτησης διαφορών” μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας…

​

​* Μη ρωτάτε, λοιπόν, αν έχει δίκιο ο Τραμπ, ή ο Carney, η ο Μέρτς, ή ο Ζελένσκι.

​Όποιος από αυτούς κι αν έχει δίκιο, για όσα λένε σήμερα,

​εμείς εδώ κάνουμε τα ΑΝΑΠΟΔΑ.

​– Επιμένουμε ακόμα στην ατζέντα της παγκοσμιοποίησης όταν όλοι ομολογούν ότι έχει αποτύχει.

​– Παραμένουμε προσκολλημένοι στις ψευδαισθήσεις της Ευρωγραφειοκρατίας, όταν ακόμα και οι Ευρωπαίοι ομολογούν ότι αυτές έχουν χρεοκοπήσει.

​– Επιμένουμε στην “πράσινη μετάβαση”, όταν οι ΗΠΑ την έχουν πλήρως εγκαταλείψει και οι Ευρωπαίοι ψάχνουν να βρουν τρόπους να απεγκλωβιστούν

​– Επιμένουμε στην πολιτική Κατευνασμού έναντι της Τουρκίας, όταν όλοι προσχωρούν στον εθνοκεντρισμό και αποκηρύσσουν τον Κατευνασμό.

​– Ταυτιστήκαμε με την πιο επιθετική αντί-ρωσική γραμμή της Ευρώπης, όταν οι ΗΠΑ ψάχνουν να τα βρουν με την Ρωσία και οι Ευρωπαίοι σιγά-σιγά αναζητούν κι αυτοί γέφυρες με τη Μόσχα.

​Το σύνολο σχεδόν της ελληνικής πολιτικής ελίτ, ταυτίστηκε με τα ακριβώς ΑΝΑΠΟΔΑ απ’ αυτά που ομολογούν τώρα όλοι οι άλλοι γύρω μας…

​Είμαστε ο “στραβός” που τα κάνει όλα ανάποδα.

​Κι αναρωτιόμαστε, αν “ο γιαλό είναι στραβός”…

​Όχι, παιδιά! Απλώς “εμείς στραβά αρμενίζουμε”.