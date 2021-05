Πέφτει η αυλαία του εκπαιδευτικού προγράμματος του Μουσείου Μπενάκη «Η Μάνη μέσα από τις Αισθήσεις – ΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ»

Πέφτει η αυλαία αυτό το Σάββατο, 22 Μαΐου για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Μουσείου Μπενάκη «Η Μάνη μέσα από τις Αισθήσεις – ΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ». Το Πολιτιστικό Σωματείο για την Τέχνη & τη Φύση «NARTURA» συμμετέχει ως συνεργαζόμενος φορέας μαζί, με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Τυφλών Νότιας Πελοποννήσου και το Γενικό Λύκειο Καρδαμύλης, ενώ η δράση υλοποιείται με την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού και Ανάπτυξης ΝΕΟΝ.

Αφορά σε μια ειδικά σχεδιασμένη περιπατητική περφόρμανς με παρεμβάσεις καλλιτεχνών, μέσα και γύρω από την κατοικία του Patrick και της Joan Leigh Fermor στη Μάνη για επισκέπτες με δυσκολίες πρόσβασης.

Η δράση αναπτύσσεται σε συνεργασία με μέλη της τοπικής κοινότητας, μέσα από μια σειρά διαδικτυακών ή φυσικών συναντήσεων και προπαρασκευαστικών εργαστηρίων, κατά το διάστημα των τελευταίων μηνών. Το έργο περιλαμβάνει αφορμές διάδρασης, καλλιτεχνικούς σχολιασμούς και βιωματικές αλληλεπιδράσεις εμπνευσμένες από τα κείμενα του Fermor για το φυσικό τοπίο και τις παραδόσεις της Μάνης. Ο συμμετοχικός περίπατος θα εξερευνήσει τις πολυαισθητηριακές διαστάσεις της αρχιτεκτονικής και των χώρων του κτιρίου, προσκαλώντας τους συμμετέχοντες να μοιραστούν πληροφορίες και εντυπώσεις που συνέλεξαν κατά τη διάρκεια του περπατήματος.

Η παραστατική αυτή δράση και οι εμπειρίες μιας οικείας πραγματικότητας στις οποίες στοχεύει, θα παρουσιαστεί δημόσια το φθινόπωρο του 2021. Την καταγραφή της δράσης σε ένα μικρού μήκους βίντεο υπογράφει η Ειρήνη Στείρου.

Επιμέλεια: Lydia Matthews, Φώτης Φλεβοτόμος Προσκεκλημένοι Καλλιτέχνες είναι οι Βασιλική Σπάχου, Φένια Παπαδόδημα, Γιώργος Παλαμιώτης και Ειρήνη Στείρου

Η έρευνα της Lydia Matthews στην επιμέλεια έργων που βασίζονται σε συμμετοχικές πρακτικές υποστηρίζεται από το Parsons School of Design / The New School.

Όλα τα προγράμματα για επισκέπτες με δυσκολίες πρόσβασης υποστηρίζονται από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση.

* Τα στιγμιότυπα είναι από την συμμετοχή του σωματείου, ως συνεργαζόμενος φορέας, τον Απρίλιο του 2021.