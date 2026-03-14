1 στους 3 Ευρωπαίους αντιμετωπίζει προβλήματα στις online αγορές

Πάνω από το ένα τρίτο (35,4%) των διαδικτυακών αγοραστών στην ΕΕ ανέφερε ότι αντιμετώπισε προβλήματα κατά την πραγματοποίηση αγορών μέσω ιστοσελίδας ή εφαρμογής. Αυτό προκύπτει από έρευνα του 2025 της Eurostat σχετικά με τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας.

Ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ, τα υψηλότερα ποσοστά πελατών που αντιμετώπισαν προβλήματα καταγράφηκαν στη Μάλτα (64,0%), στην Ολλανδία (57,9%) και στο Λουξεμβούργο (51,4%). Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά αναφέρθηκαν στην Πορτογαλία (4,5%), στην Ελλάδα (10,6%) και στη Λετονία (13,3%).

Διαβάστε περισσότερα στο δημοσίευμα του www.reporter.gr πατώντας ΕΔΩ