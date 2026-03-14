Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας: Ανεπαρκή τα μέτρα της Κυβέρνησης για την καταπολέμηση της αισχροκέρδειας

Ανεπαρκή χαρακτηρίζει η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας τα μέτρα της Κυβέρνησης για την καταπολέμηση της αισχροκέρδειας.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει: “Τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν από την Κυβέρνηση για την καταπολέμηση της αισχροκέρδειας εξ αιτίας του πολέμου στην Μέση Ανατολή είναι ανεπαρκή για την προστασία των καταναλωτών, χωρίς την παράλληλη:

Μείωση των συντελεστών ΦΠΑ και του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης Καυσίμων ταυτόχρονα με την επιβολή πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και σε προϊόντα super market έως 30/06/2026 ώστε η επιβάρυνση του καταναλωτή να παραμείνει η ίδια.

Επιστροφή του ποσού των προστίμων που θα επιβληθούν στις επιχειρήσεις, στους ίδιους τους καταναλωτές, με δεδομένο ότι τα υπέρογκα πρόστιμα στην πραγματικότητα πληρώνονται από τους καταναλωτές, εφόσον, πάγια τακτική των επιχειρήσεων είναι η μετακύλιση  της όποιας επιβάρυνσης  στην τιμή των προϊόντων.

Θεσμοθέτηση Δείκτη Τιμών Πωλήσεων και Αγορών σε επιχειρήσεις με τζίρο άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ προκειμένου να ελέγχεται αυτόματα και αμέσως η τιμολογιακή τους πρακτική.

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, καλεί την Κυβέρνηση να αντιμετωπίσει τα οξύτατα προβλήματα στο πεδίο της κατανάλωσης που είναι, αισχροκέρδεια, ακρίβεια, παραπλάνηση, εξαπάτηση και μειωμένη αγοραστική δύναμη.

