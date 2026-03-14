Η κρουαζιέρα ως μοχλός ανάπτυξης για την Ηλεία – Παρέμβαση του Προέδρου του Επιμελητηρίου Ηλείας Κωνσταντίνου Λεβέντη σε ημερίδα για τις τοπικές οικονομίες

Τις προοπτικές και τις προκλήσεις που δημιουργεί η ανάπτυξη της κρουαζιέρας για την τοπική οικονομία της Ηλείας ανέπτυξε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηλείας, Κωνσταντίνος Λεβέντης, κατά την τοποθέτησή του στην ημερίδα με θέμα «Κρουαζιέρα και Τοπικές Οικονομίες», που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026 στο Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο Πύργου.

Στην παρέμβασή του, ο κ. Λεβέντης υπογράμμισε τη σημασία του λιμένα Κατακόλου ως βασικής πύλης εισόδου επισκεπτών προς την Αρχαία Ολυμπία και τόνισε την ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο στρατηγικό σχεδιασμό που θα ενισχύσει τη σύνδεση της κρουαζιέρας με την τοπική επιχειρηματικότητα, θα αναβαθμίσει τις υποδομές και θα διασφαλίσει βιώσιμη ανάπτυξη προς όφελος της τοπικής κοινωνίας

Ειδικότερα, στην παρέμβασή του αναφέρει τα εξής: “Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τους διοργανωτές για την πρόσκληση και για την πρωτοβουλία αυτής της ημερίδας, που αναδεικνύει ένα κρίσιμο ζήτημα για τον τόπο μας: τη σχέση ανάμεσα στην κρουαζιέρα και την τοπική οικονομία. Για την Ηλεία – και ειδικά για το Κατάκολο – η κρουαζιέρα δεν είναι μια αφηρημένη τουριστική έννοια. Είναι πραγματικότητα. Είναι θέσεις εργασίας. Είναι εισόδημα για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Είναι η εικόνα που αποκτούν χιλιάδες επισκέπτες για τον τόπο μας μέσα σε λίγες μόνο ώρες. Το Κατάκολο αποτελεί μια από τις βασικές πύλες εισόδου επισκεπτών προς την Αρχαία Ολυμπία. Είναι το λιμάνι που συνδέει τον σύγχρονο κόσμο της ναυτιλίας με το διαχρονικό σύμβολο του Ολυμπισμού. Αυτή η μοναδική ταυτότητα δημιουργεί ευκαιρίες – αλλά και ευθύνες.

Το βασικό ερώτημα είναι απλό:

Πώς μετατρέπουμε την κίνηση της κρουαζιέρας σε ουσιαστικό και διαρκές όφελος για την τοπική οικονομία;

Η απάντηση δεν είναι αυτονόητη. Διότι η κρουαζιέρα, από τη φύση της, είναι ένας “γρήγορος” τουρισμός. Ο χρόνος παραμονής είναι περιορισμένος. Η κατανάλωση συχνά οργανώνεται εκ των προτέρων. Οι επισκέπτες κινούνται σε προκαθορισμένες διαδρομές.

Εάν δεν υπάρξει στρατηγικός σχεδιασμός, το όφελος περιορίζεται σε ελάχιστους κρίκους της αλυσίδας. Εάν όμως υπάρξει συνεργασία και οργάνωση, το αποτύπωμα μπορεί να είναι πολλαπλασιαστικό.

Ως Επιμελητήριο Ηλείας, βλέπουμε τρεις βασικούς άξονες πάνω στους οποίους πρέπει να χτιστεί αυτή η σχέση αμοιβαίου οφέλους.

Πρώτος άξονας: Διασύνδεση της κρουαζιέρας με την τοπική επιχειρηματικότητα.

Η Ηλεία διαθέτει αγροτικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, μεταποιητικές επιχειρήσεις, τοπική γαστρονομία, πολιτιστικές διαδρομές, μικρές τουριστικές μονάδες, δημιουργικές επιχειρήσεις. Το ζητούμενο είναι αυτά να “συναντήσουν” οργανωμένα την κρουαζιέρα.

Χρειαζόμαστε:

Συμφωνίες προώθησης τοπικών προϊόντων εντός πλοίων.

Οργανωμένες επισκέψεις σε επιλεγμένες επιχειρήσεις και αγροτικές μονάδες.

Τοπικά θεματικά πακέτα εμπειριών που να επεκτείνουν το αφήγημα πέρα από μια σύντομη επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο.

Δεν αρκεί ο επισκέπτης να δει. Πρέπει να γευτεί, να βιώσει, να συνδεθεί.

Δεύτερος άξονας: Ποιοτική αναβάθμιση των υποδομών και της εμπειρίας.

Η πρώτη εικόνα που λαμβάνει ο επισκέπτης είναι το λιμάνι. Η δεύτερη είναι ο δημόσιος χώρος. Η τρίτη είναι το επίπεδο εξυπηρέτησης.

Η ανταγωνιστικότητα των λιμένων κρουαζιέρας στη Μεσόγειο είναι έντονη. Οι εταιρείες αξιολογούν συνεχώς λιμάνια με βάση την ταχύτητα εξυπηρέτησης, την ασφάλεια, την περιβαλλοντική συμμόρφωση, τη διαχείριση ροών.

Η επένδυση σε σύγχρονες λιμενικές υποδομές, σε ψηφιακές υπηρεσίες, σε βιώσιμες πρακτικές – από τη διαχείριση αποβλήτων έως την ενεργειακή αποδοτικότητα – δεν είναι πολυτέλεια. Είναι προϋπόθεση παραμονής στον χάρτη της κρουαζιέρας.

Παράλληλα, η τοπική αγορά οφείλει να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις ενός διεθνούς κοινού:

Ξενόγλωσση εξυπηρέτηση, σύγχρονες μεθόδους πληρωμής, πιστοποιήσεις ποιότητας, επαγγελματική εικόνα.

Το Επιμελητήριο μπορεί και πρέπει να συμβάλει με προγράμματα κατάρτισης, ενημέρωσης και πιστοποίησης, ώστε οι επιχειρήσεις της Ηλείας να είναι έτοιμες να ανταποκριθούν.

Τρίτος άξονας: Βιωσιμότητα και κοινωνική ισορροπία.

Η διεθνής συζήτηση γύρω από την κρουαζιέρα περιλαμβάνει και προβληματισμούς: περιβαλλοντικό αποτύπωμα, διαχείριση μαζικότητας, σχέση με τις τοπικές κοινωνίες.

Εμείς στην Ηλεία έχουμε την ευκαιρία να διαμορφώσουμε ένα μοντέλο που θα ισορροπεί την ανάπτυξη με τον σεβασμό.

Το Κατάκολο δεν είναι υπερκορεσμένος προορισμός. Μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα οργανωμένης, ελεγχόμενης ανάπτυξης. Με σαφή όρια, με μελέτες φέρουσας ικανότητας, με συντονισμό μεταξύ λιμένα, Δήμου, Περιφέρειας και επιχειρηματικών φορέων.

Η τοπική κοινωνία πρέπει να αισθάνεται ότι κερδίζει. Όχι μόνο οικονομικά, αλλά και σε ποιότητα ζωής.

Αυτό σημαίνει:

Επένδυση μέρους των εσόδων σε τοπικές υποδομές.

Στήριξη πολιτιστικών και κοινωνικών δράσεων.

Διαφάνεια και διάλογο.

Κυρίες και κύριοι,

Η κρουαζιέρα δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται αποσπασματικά. Χρειάζεται ενιαία στρατηγική για την Ηλεία.

Μια στρατηγική που θα απαντά σε τέσσερα βασικά ερωτήματα:

Ποια ταυτότητα θέλουμε να προβάλουμε; Ποια προϊόντα και υπηρεσίες θέλουμε να αναδείξουμε; Ποιο επίπεδο ποιότητας θέλουμε να διασφαλίσουμε; Πώς μετράμε το πραγματικό οικονομικό αποτύπωμα;

Ως Επιμελητήριο Ηλείας, προτείνουμε τη συγκρότηση μόνιμου συντονιστικού οργάνου για την κρουαζιέρα, με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Ένα φόρουμ διαλόγου που θα παρακολουθεί δεδομένα, θα καταγράφει ανάγκες και θα σχεδιάζει παρεμβάσεις.

Επιπλέον, είναι κρίσιμο να αξιοποιήσουμε τα ευρωπαϊκά και εθνικά χρηματοδοτικά εργαλεία για:

– Αναβάθμιση λιμενικών και τουριστικών υποδομών.

– Ψηφιακή προβολή της Ηλείας ως ενιαίου προορισμού.

– Ενίσχυση μικρών επιχειρήσεων που συνδέονται με την τουριστική αλυσίδα αξίας.

Η Αρχαία Ολυμπία είναι παγκόσμιο brand. Το Κατάκολο είναι η πύλη της. Η Ηλεία είναι ο τόπος που μπορεί να μετατρέψει μια ολιγόωρη επίσκεψη σε μακροχρόνια σχέση.

Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος μας:

Να κάνουμε τον επισκέπτη της κρουαζιέρας πρεσβευτή της Ηλείας.

Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι η επιτυχία δεν θα έρθει ούτε από την αγορά μόνη της, ούτε από το κράτος μόνο του. Θα έρθει από τη συνεργασία.

Η κρουαζιέρα μπορεί να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης για τον τόπο μας. Όμως μόνο αν την εντάξουμε σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που θα συνδέει τη ναυτιλία με την παραγωγή, τον τουρισμό με την επιχειρηματικότητα, την ανάπτυξη με τη βιωσιμότητα.

Η Ηλεία έχει τις προϋποθέσεις.

Το ζητούμενο είναι να αξιοποιήσει τη συγκυρία με σχέδιο, συνεννόηση και φιλοδοξία.”