10.000 κενά, νηπιαγωγεία που ακόμα δεν λειτουργούν, ερωτήματα για το νέο καθεστώς της ειδικής αγωγής

Με πλήθος προβλημάτων έχουν ξεκινήσει να λειτουργούν τα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, με πρώτο και σημαντικότερο, τα γνωστά «κενά».

Παραθέτοντας τα στοιχεία της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, ο Νικόλας Βουρδουμπάς, μέλος ΔΣ της ΔΟΕ λέει πως: «Έχουμε πολλά χρόνια να δούμε τόσο κακή εικόνα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στα νηπιαγωγεία. Η μεγαλύτερη περιφέρεια στην Ελλάδα, η Α’ Αθήνας, έχει αυτή τη στιγμή 807 κενά/ μη συμπληρωμένες θέσεις δασκάλων και νηπιαγωγών. Η Ανατολική Αττική, 817 κενά. Ο Πειραιάς, 862 κενά. Η Β’ Αθήνας σχεδόν 600. Το Ηράκλειο Κρήτης, 622. Η Αχαΐα, 460. Πανελλαδικά οι μη συμπληρωμένες θέσεις στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, φτάνουν περίπου τις 10.000».

Με πολλές ελλείψεις χτυπά κάθε μέρα το κουδούνι και στα δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία της νησιωτικής Ελλάδας. Χαρακτηριστική είναι η εικόνα που επικρατεί στις Κυκλάδες. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε στο in ο Φραγκίσκος Λάβαρης, εκπαιδευτικός σε δημοτικό σχολείο στη Μύκονο και αιρετός στην Π.Υ.Σ.Π.Ε (Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης) Κυκλάδων, στα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της εν λόγω περιοχής, αυτή τη στιγμή υφίστανται τα εξής κενά:

