Το αυτοκίνητο παραμένει «βασιλιάς» στις μετακινήσεις στην ΕΕ -Σημαντική άνοδος για τις αερομεταφορές [πίνακας]

Το αυτοκίνητο εξακολουθεί να αποτελεί το κυρίαρχο μέσο μεταφοράς επιβατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καλύπτοντας το 70,6% του συνόλου των επιβατοχιλιομέτρων το 2023, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat.

Παρά τη διατήρηση της πρωτιάς, το ποσοστό αυτό εμφανίζει κάμψη κατά 1,8 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2022.

Στον αντίποδα, οι αερομεταφορές κατέγραψαν σημαντική άνοδο, φτάνοντας στο 14,7% του συνολικού μεταφορικού έργου (+1,6 π.μ.), με τα λεωφορεία, πούλμαν και τρόλεϊ να ακολουθούν με 7,2% (-0,2 π.μ.), τα τρένα με 7,1% (+0,3 π.μ.) και τις θαλάσσιες μεταφορές να παραμένουν σταθερές στο 0,4%.

Οι πρωταγωνιστές ανά χώρα

Αυτοκίνητο : Τα υψηλότερα ποσοστά χρήσης καταγράφηκαν στη Λιθουανία (85,7%), στις Κάτω Χώρες (77,1%) και στη Φινλανδία (76,4%).

: Τα υψηλότερα ποσοστά χρήσης καταγράφηκαν στη Λιθουανία (85,7%), στις Κάτω Χώρες (77,1%) και στη Φινλανδία (76,4%). Αεροπλάνο : Η Κροατία πρωτοστάτησε με το 43,5% του μεταφορικού έργου να αφορά αερομετακινήσεις, ενώ ακολουθούν η Βουλγαρία (29,0%) και η Κύπρος (27,4%).

: Η Κροατία πρωτοστάτησε με το 43,5% του μεταφορικού έργου να αφορά αερομετακινήσεις, ενώ ακολουθούν η Βουλγαρία (29,0%) και η Κύπρος (27,4%). Λεωφορεία/πούλμαν/τρόλεϊ : Πρωτιά για τη Μάλτα (15,8%), ακολουθούμενη από την Ιρλανδία (15,4%) και την Εσθονία (12,0%).

: Πρωτιά για τη Μάλτα (15,8%), ακολουθούμενη από την Ιρλανδία (15,4%) και την Εσθονία (12,0%). Τρένα : Σημαντική συμβολή είχαν οι σιδηροδρομικές μεταφορές σε Κάτω Χώρες (10,9%), Αυστρία (10,5%) και Γαλλία (9,1%).

: Σημαντική συμβολή είχαν οι σιδηροδρομικές μεταφορές σε Κάτω Χώρες (10,9%), Αυστρία (10,5%) και Γαλλία (9,1%). Θαλάσσιες μεταφορές: Η Κροατία κατέγραψε το υψηλότερο ποσοστό (2,4%), με Εσθονία (2,3%) και Φινλανδία (2,1%) να ακολουθούν.