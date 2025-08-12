10 ελληνικές παραλίες με ρηχά νερά για ξέγνοιαστες στιγμές με παιδιά

Οι οικογενειακές διακοπές αποτελούν από μόνες τους μια ξεχωριστή ταξιδιωτική κατηγορία. Συχνά απαιτούν περισσότερη οργάνωση, σίγουρα περισσότερο «κουβάλημα» και αρκετές φορές κρύβουν μικρές παγίδες, τις οποίες η εμπειρία στον ρόλο του γονιού διδάσκει σταδιακά πώς να αποφεύγονται.

Γι’ αυτό και μια λίστα με επιλογές «φιλικές προς τα παιδιά» είναι πάντα πολύτιμη, ειδικά αν θέλετε να αποφύγετε περιττή ταλαιπωρία και άγχος. Οι παραλίες είναι ένα εξαιρετικό ξεκίνημα για όσους αγαπούν τη θάλασσα και σχεδιάζουν αυτό το καλοκαίρι να κρατήσουν τα μικρά τους απασχολημένα πλάι στο κύμα, από νωρίς το πρωί ως τη δύση του ήλιου. Εκείνες τις ώρες που η θάλασσα είναι πιο ζεστή και κανείς δεν θέλει πραγματικά να επιστρέψει στο σπίτι. Βασικό στοιχείο: τα ρηχά, απάνεμα νερά που δεν προκαλούν αίσθημα φόβου, ακόμη και στους πιο μικρούς, άπειρους κολυμβητές.

Από τη Βόρεια Ελλάδα μέχρι τα μαγευτικά τοπία της Κρήτης, παντού υπάρχει μια παραλία ιδανική για οικογένειες που θέλουν να ζήσουν την πιο φιλόξενη πλευρά των ελληνικών διακοπών. Επιλέξαμε δέκα από τις καλύτερες, για ξέγνοιαστες βουτιές και ατελείωτο παιχνίδι σε ήσυχα, φιλικά νερά.