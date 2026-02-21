10 εντυπωσιακοί καταρράκτες της Ελλάδας – Η Νέδα στην κορυφή της λίστας

Στις πιο απρόσμενες γωνιές της χώρας, εκεί που το νερό κατεβαίνει με ορμή, η Φύση δημιουργεί θεάματα μοναδικής ομορφιάς. Μια διαφορετική Ελλάδα αποκαλύπτεται, άγρια και μυστήρια, από τα φαράγγια της νήσου Σαμοθράκης μέχρι τα ορεινά μονοπάτια της Πίνδου και τις σκιές των ψηλών βουνών. Οι καταρράκτες αυτοί είναι εμπειρίες που αποτυπώνουν την πιο αγνή όψη της ελληνικής υπαίθρου.

1. Καταρράκτες Νέδας

Ο ποταμός Νέδα, από τους λίγους στην Ελλάδα με θηλυκό όνομα, κυλά ανάμεσα στην Ηλεία και τη Μεσσηνία, χαράσσοντας μια μυθική διαδρομή. Πριν εκβάλλει στον Κυπαρισσιακό, διασχίζει ένα εντυπωσιακό φαράγγι μήκους περίπου 32 χιλιομέτρων, με στενά περάσματα και μικρές λίμνες.

Πρόκειται για ένα φυσικό σύμπλεγμα καταρρακτών, αποτελούμενο από τρεχούμενα νερά, βλάστηση, βράχους και μικρές φυσικές πισίνες. Ο κύριος καταρράκτης περιτριγυρίζεται από φυλλοβόλα δέντρα και υδροχαρή φυτά, έχει ύψος περίπου 20 μέτρων και τα νερά του καταλήγουν σε γαλαζοπράσινη βάθρα. Σύμφωνα με τη μυθολογία, η Νέδα ήταν μια νύμφη που ανέλαβε να σώσει και να προστατεύσει τον νεογέννητο Δία. Η πρόσβαση είναι σχετικά εύκολη είτε από το χωριό Πλατάνια, απ’ όπου ξεκινά το συντομότερο μονοπάτι, είτε από τον οικισμό Φιγαλεία.