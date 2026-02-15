Τελευταία Νέα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Λύγκας: Ο αθόρυβος θηρευτής των δασών – Ζει και στην Ελλάδα;

Το περήφανο παράστημα ενός λύγκα δεν θα μπορούσε να μην μαγνητίσει τα βλέμματα όλων.

Παγκοσμίως υπάρχουν τέσσερα είδη λύγκα. Ο ευρασιατικός ζούσε κάποτε και στην Ελλάδα.

Ο ευρασιατικός λύγκας

«Ο ευρασιατικός λύγκας (Lynx lynx) είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά, αλλά και λιγότερο γνωστά άγρια θηλαστικά της Ευρώπης. Πρόκειται για το μεγαλύτερο από τα τέσσερα είδη λύγκα παγκοσμίως και για ένα είδος που στο παρελθόν αποτελούσε τμήμα της ελληνικής πανίδας», αναφέρει ο υπεύθυνος επικοινωνίας ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ, Πάνος Στεφάνου.

Η χαρακτηριστική μορφή του λύγκα

Ο λύγκας, περιγράφει ο κ. Στεφάνου, ξεχωρίζει αμέσως από την εμφάνισή του. Τα μυτερά αυτιά με τις μαύρες τριχωτές απολήξεις, η κοντή ουρά με το σκούρο άκρο και οι εντυπωσιακά μεγάλες, τριχωτές πατούσες του, κεντρίζουν το ενδιαφέρον. Ακόμη και όσων δεν έχουν ιδιαίτερη σχέση με την άγρια ζωή.
Οι πατούσες αυτές, εξηγεί ο κ. Στεφάνου, λειτουργούν σαν φυσικά «χιονοπέδιλα», επιτρέποντάς του να κινείται με ευκολία στο χιόνι.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του in.gr πατώντας εδώ 

