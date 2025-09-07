1000 Miglia Experience Greece 2025: Για πρώτη φορά η θρυλική εμπειρία έρχεται στην Ελλάδα – Περνά από τις κοσμοπολίτικες διαδρομές της Αττικής, τα γραφικά σοκάκια του Ναυπλίου και τις χρυσές ακτές της Μεσσηνίας

Η αντίστροφη μέτρηση έχει ήδη ξεκινήσει, με κάτι περισσότερο από 40 ημέρες να απομένουν μέχρι τη στιγμή που τα πανέμορφα κλασικά και ιστορικά αυτοκίνητα θα κυλίσουν τους τροχούς τους, στους δρόμους της Ελλάδας. Από γραφικά χωριά έως εμβληματικές παραθαλάσσιες πόλεις, η διαδρομή του 1000 Miglia Experience Greece θα γεμίσει με γιορτινή ατμόσφαιρα, μουσικές, τοπικές γεύσεις και την αυθεντική ελληνική φιλοξενία.

Δεν πρόκειται μόνο για ένα event Κλασικού Αυτοκινήτου. Είναι ένα φεστιβάλ αυτοκίνησης σε όμορφες διαδρομές της Ελλάδας, που θα ενώσει συμμετέχοντες και θεατές…

Υπό την άδεια και επίβλεψη της San Marino Speed, το 1000 Miglia Experience Greece θα προσφέρει μια μοναδική οδηγική εμπειρία σε πανέμορφες διαδρομές της Αττικής και της Πελοποννήσου. Από τις 8 έως τις 11 Οκτωβρίου 2025, οι συμμετέχοντες θα απολαύσουν μια μοναδική περιήγηση με φόντο τοπία εκπληκτικής ομορφιάς, σε έναν αγώνα που συνδυάζει την κομψότητα, την ιστορία και το πάθος για την αυτοκίνηση.

1000 Miglia: Ο ωραιότερος αγώνας στον κόσμο

Ξεκινώντας το 1927 ως ένας εξαντλητικός αγώνας ταχύτητας 1.000 μιλίων στους δρόμους της Ιταλίας, το Mille Miglia έγινε γρήγορα ένας από τους πιο διάσημους και απαιτητικούς αγώνες στον κόσμο. Μέχρι το 1957, προσέλκυε τους καλύτερους οδηγούς και τις μεγαλύτερες αυτοκινητοβιομηχανίες, ενώ από το 1977 επέστρεψε ως αγώνας regularity, αναβιώνοντας τη θρυλική του αίγλη. Σήμερα, το 1000 Miglia θεωρείται το απόλυτο event για λάτρεις των ιστορικών και premium αυτοκινήτων, με συμμετοχές από σπάνιες κλασικές καλλονές μέχρι σύγχρονα hypercars.

1000 Miglia Experience Greece 2025 1000 Miglia Experience Greece

Διαδρομές που κόβουν την ανάσα

Το 1000 Miglia Experience Greece επιλέγει διαδρομές που αναδεικνύουν το φυσικό κάλλος και την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας μας.

• 8 Οκτωβρίου: Αθήνα – Ναύπλιο

• 9 Οκτωβρίου: Ναύπλιο – Costa Navarino

• 10 Οκτωβρίου: Costa Navarino – Άγιοι Θεόδωροι

• 11 Οκτωβρίου: Άγιοι Θεόδωροι – Αθήνα

Από τις κοσμοπολίτικες διαδρομές της Αττικής, στα γραφικά σοκάκια του Ναυπλίου, στις χρυσές ακτές της Μεσσηνίας, μέχρι τις ειδυλλιακές διαδρομές του Σαρωνικού, το 1000 Miglia Experience Greece συνδυάζει την οδηγική απόλαυση με την εξερεύνηση.

1000 Miglia Experience Greece 2025 1000 Miglia Experience Greece

Οι κατηγορίες των αυτοκινήτων

Στο 1000 Miglia Experience Greece 2025, θα συμμετέχουν τέσσερις ξεχωριστές κατηγορίες οχημάτων:

✔ 1000 Miglia Eligible: Ιστορικά αυτοκίνητα που έλαβαν μέρος στις 24 πρώτες εκδόσεις του Mille Miglia.

✔ 1000 Miglia Era: Αυτοκίνητα κατασκευασμένα μεταξύ 1927-1957 που δεν είναι επιλέξιμα για το Mille Miglia.

✔ Classic Icons: Κλασικά αυτοκίνητα κατασκευασμένα μεταξύ 1958-1994.

✔ Supercars & Hypercars: Τα πιο εντυπωσιακά σύγχρονα μοντέλα υψηλών επιδόσεων.

1000 Miglia Experience Greece 2025 1000 Miglia Experience Greece

Από διαχρονικές ιστορικά μοντέλα μέχρι τα πιο σύγχρονα supercars, το 1000 Miglia Experience Greece είναι ένας ύμνος στην αυτοκινητιστική τελειότητα. Το 1000 Miglia Experience δεν είναι απλά ένας αγώνας, είναι μια συλλεκτική εμπειρία. Ένα ταξίδι γεμάτο στυλ, παράδοση και πάθος, όπου οι συμμετέχοντες δεν απολαμβάνουν μόνο τις ομορφότερες διαδρομές της Ελλάδας, αλλά και την κορυφαία φιλοξενία, τη μεσογειακή γαστρονομία και την μοναδική πολιτιστική κληρονομιά της χώρας μας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζήσουν την εμπειρία του ωραιότερου αγώνα στον κόσμο σε μια μαγευτική ελληνική εκδοχή, ενώ για εγγραφές και περισσότερες πληροφορίες, είναι ήδη σε λειτουργία το https://1000migliaexperiencegreece.gr