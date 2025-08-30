11η Λευκή Νύχτα στην Καλαμάτα | Μια μεγάλη εμπορική γιορτή με πολλές ξεχωριστές δράσεις (video)

Όλα έτοιμα είναι για τη μεγάλη εμπορική γιορτή της Καλαμάτας. Απόψε λοιπόν είναι η εκπτωτική εμπορική βραδιά καθιερωμένη ως “Λευκή Νύχτα”, που διοργανώνει ο Δήμος Καλαμάτας σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο, το Επιμελητήριο Μεσσηνίας, την ΟΕΒΕΣ Μεσσηνίας, τη Κ.Ε. ΦΑΡΙΣ και τη συνεργασία τοπικών φορέων.

Με διευρυμένο ωράριο θα δουλέψουν και τα εμπορικά καταστήματα έως τις 02:00 ώστε να εξυπηρετηθεί ο κόσμος που αναμένεται να επισκεφτεί την πόλη και να κάνει τις αγορές του, με τον Εμπορικό Σύλλογο Καλαμάτας να έχει δώσει κατευθύνσεις στα μέλη του για προσφορές και μεγάλες εκπτώσεις ειδικά για τη συγκεκριμένη βραδιά.

Σημειώνεται ότι και το Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας θα παραμένει ανοιχτό, με Κέντρο Πρώτων Βοηθειών και την παρουσία του Ερυθρού Σταυρού και της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, ενώ και όλη η δύναμη της Δημοτικής Αστυνομίας θα είναι σε επιφυλακή.

Επιπλέον κάδοι απορριμμάτων, ανακύκλωσης και σύμμεικτων, θα τοποθετηθούν σε συγκεκριμένα σημεία, ώστε να διατηρηθεί καθαρή η πόλη, ενώ η υπηρεσία Καθαριότητας θα αναλάβει αμέσως μετά το δύσκολο έργο της αποκομιδής των απορριμμάτων και της καθαριότητας των δρόμων.

Όπως κάθε χρόνο η βραδιά θα πλαισιωθεί από πολιτιστικές δράσεις. Φέτος η διοργάνωση θα είναι πολυθεματική, καθώς έχουν προγραμματιστεί πολλές διαφορετικές καλλιτεχνικές εκδηλώσεις σε κεντρικά σημεία του εμπορικού κέντρου της πόλης. Μεταξύ άλλων, τα τοπικά συγκροτήματα The Blues Escape και Kalamata Music Ensemble στην Κεντρική Πλατεία μετά τις 21:00 αναμένεται να κρατήσουν αμείωτο το ενδιαφέρον του κόσμου που θα κάνει τις βόλτες του στο κέντρο, ενώ ο Δημήτρης Κοργιαλάς στις 21:30 θα ταξιδέψει μουσικά το κοινό στην Πλατεία 23ης Μαρτίου.

Και φέτος, θα ισχύσουν το Σάββατο 30 Αυγούστου κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων στο κέντρο και το ιστορικό κέντρο της πόλης, με τα οχήματα των επισκεπτών να κατευθύνονται στα μεγάλα πάρκινγκ των καταστημάτων στη νέα είσοδο της πόλης (πάρκινγκ LIDL, METRO), καθώς και στο βόρειο πάρκινγκ της Κεντρικής Αγοράς.

Οι επισκέπτες θα παρκάρουν περιμετρικά της πόλης, και στη συνέχεια με έκτακτα δρομολόγια θα μεταφέρονται με τα mini bus του Αστικού ΚΤΕΛ Καλαμάτας, ανά 15′, στο κέντρο της πόλης, με τερματισμό την Νέδοντος και το ιστορικό Δημαρχείο.

Από την Τροχαία αναμένεται να τεθούν σε ισχύ συγκεκριμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για εκείνη τη βραδιά, που αναμένεται να ξεκινούν από τις 19.00 το απόγευμα έως και τις 02.00 τα ξημερώματα, και να καταλαμβάνουν το ιστορικό κέντρο της πόλης αλλά και το μεγαλύτερο τμήμα του εμπορικού κέντρου της Καλαμάτας.

Στόχος, όπως κάθε χρόνο, να δοθεί προτεραιότητα στους πεζούς ώστε να κάνουν τα ψώνια τους, και να περιηγηθούν ελεύθερα στην “καρδιά” της πόλης, απολαμβάνοντας τις καλλιτεχνικές δράσεις που έχουν προγραμματιστεί.