Παράδοση απινιδωτών στην Π.Ε. Αργολίδας – Δημήτρης Πτωχός: «Κάνουμε βήματα για ένα ισχυρό δίχτυ προστασίας για τους πολίτες»

Στο πλαίσιο της πρόληψης και της αποτελεσματικής αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών Δημόσιας Υγείας, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου, στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας, η παράδοση έξι (6) Αυτόματων Εξωτερικών Απινιδωτών (AED) σε συλλόγους και δομές της περιοχής, από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχό.

Η δράση αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης περιφερειακής πρωτοβουλίας, στο πλαίσιο της οποίας η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει ήδη προχωρήσει στη διάθεση συνολικά τριάντα έξι (36) αυτόματων απινιδωτών σε φορείς, αθλητικά σωματεία και δημόσιους χώρους σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες.

Σε δήλωσή του, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός υπογράμμισε: «Η σημερινή παράδοση απινιδωτών αποτελεί μια ουσιαστική παρέμβαση πρόληψης και φροντίδας για την ανθρώπινη ζωή. Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου επιλέγουμε να επενδύουμε σε δράσεις που μπορούν να κάνουν τη διαφορά τη στιγμή που πραγματικά μετράει ο χρόνος. Με τη διάθεση συνολικά 36 απινιδωτών σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα πραγματικό δίχτυ προστασίας για τους πολίτες, ιδιαίτερα σε χώρους άθλησης και καθημερινής δραστηριότητας».

Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Δήμαρχος Ναυπλιέων Δημήτρης Ορφανός, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αργολίδας Βασίλης Σιδέρης, ο Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Αθλητισμού Γιάννης Μαντζούνης, ο Περιφερειακός Σύμβουλος Πελοποννήσου και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Αναπτυξιακού Οργανισμού Πελοποννήσου Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α. Δημήτρης Σχοινοχωρίτης, καθώς και ο Εντεταλμένος Σύμβουλος σε θέματα Μεταφορών και Επικοινωνιών και Περιφερειακός Σύμβουλος Αναστάσιος Γανώσης.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου συνεχίζει με συνέπεια και σχέδιο να υλοποιεί δράσεις που ενισχύουν τη Δημόσια Υγεία και την ασφάλεια στην καθημερινότητα των πολιτών, με έμφαση στην πρόληψη, την ετοιμότητα και την προστασία της ανθρώπινης ζωής.