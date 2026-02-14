13ο Καλαματιανό Καρναβάλι: Απόψε το Karaoke Party «Στους δύο τρίτος δεν χωρεί», αύριο το θεατρικό δρώμενο, παραδοσιακό Γαϊτανάκι και Φεστιβάλ τραγουδιού και μίμησης

Το 13ο Καλαματιανό Καρναβάλι συνεχίζει να γεμίζει την πόλη με χρώμα, ρυθμό και δημιουργία, με ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων και εκδηλώσεων το Σαββατοκύριακο 14 και 15 Φεβρουαρίου, για μικρούς και μεγάλους.

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου

Το καρναβαλικό κέφι μεταφέρεται στο Brooklyn Live Stage, όπου στις 22:00 θα πραγματοποιηθεί το Karaoke Party με τίτλο «Στους δύο τρίτος δεν χωρεί», σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αποκριάτικη διάθεση.

Παράλληλα, στον Πεζόδρομο Σφακτηρίας, από τις 20:00, το κοινό θα απολαύσει εντυπωσιακό show με ξυλοπόδαρους, Fame dance show και γεύσεις Mexican street food, δημιουργώντας μια ξεχωριστή street carnival εμπειρία στο κέντρο της πόλης.

Κυριακή 15 Φεβρουαρίου

Οι εκδηλώσεις ξεκινούν στις 12:00 στην Κεντρική Πλατεία Καλαμάτας με το θεατρικό δρώμενο «Ο θάνατος του δράκου και το ξύπνημα της άνοιξης» από την Πειραματική Σκηνή Καλαμάτας και το Παραδοσιακό Γαϊτανάκι από τη Δημοτική Σχολή Χορού και το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού (τοπικό τμήμα Καλαμάτας).

Στις 20:30, στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας, ακολουθεί το DEJA VU – Φεστιβάλ τραγουδιού και μίμησης, μια βραδιά γεμάτη μουσική, ταλέντο και εντυπωσιακές εμφανίσεις.

Party καρναβαλικών πληρωμάτων

Παράλληλα, τα καρναβαλικά πληρώματα δίνουν τον δικό τους παλμό με ξεχωριστά πάρτι:

Group 1 – Κοκκινοσκουφίτσα

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου | Κορνίζα Cafe Bar | 18:00

Anti-Valentine’s Party

Group 5 – Candy Na Delulu (Kyttaro Rock Bar)

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου | 22:00

Antivalentine party

Κυριακή 15 Φεβρουαρίου | 21:00

Αποκριάτικο πάρτι αφιερωμένο στο ΣΥ.Φ.ΑΜΕΑ Μεσσηνίας

Το 13ο Καλαματιανό Καρναβάλι συνεχίζεται δυναμικά, καλώντας όλους να γίνουν μέρος της μεγαλύτερης αποκριάτικης γιορτής της πόλης.

Dress up. Show up. Celebrate.

Περισσότερες πληροφορίες: https://linktr.ee/kalamatianokarnavali