Το μέλλον έφτασε: Ξεκινά η μαζική παραγωγή ιπτάμενων αυτοκινήτων

Η κινεζική Xpeng κάνει το βήμα που μέχρι πρότινος ανήκε αποκλειστικά στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας: άνοιξε στη Γκουανγκζού το πρώτο εργοστάσιο στον κόσμο για μαζική παραγωγή ιπτάμενων οχημάτων.

Δεδομένου ότι η γραμμή συναρμολόγησης είναι σχεδιασμένη ώστε να παραδίδει ένα πλήρως λειτουργικό ιπτάμενο eVTOL (όχημα κάθετης απογείωσης / προσγείωσης) κάθε 30 λεπτά, καταλαβαίνουμε ότι βρισκόμαστε προ των πυλών μιας τεράστιας επανάστασης στις αστικές μετακινήσεις.

Τα «land-air vehicles» της Xpeng είναι οχήματα που κινούνται κανονικά στον δρόμο, αλλά όταν οι συνθήκες το απαιτήσουν -είτε λόγω κυκλοφοριακής συμφόρησης είτε για επείγουσα μετακίνηση- απογειώνονται κάθετα με ρότορες, λειτουργώντας ως eVTOL.

Ο στόχος της Κίνας είναι ιδιαίτερα φιλόδοξος: πάνω από 10.000 τέτοια οχήματα να επιχειρούν στον εναέριο χώρο μέχρι τα τέλη του 2026, δημιουργώντας ένα νέο αστικό οικοσύστημα αεροδιαδρόμων.

Διαβάστε περισσότερα στο δημοσίευμα του www.carandmotor.gr πατώντας ΕΔΩ