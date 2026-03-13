14th Future of Cities Conference | Δημήτρης Πτωχός: «Η ψηφιακή μετάβαση πρέπει να είναι συνολική και πάνω απ’ όλα ανθρώπινη»

«Η μετάβαση των πόλεων και των περιφερειών στη νέα ψηφιακή εποχή δεν είναι μόνο ζήτημα τεχνολογίας, αλλά κυρίως ζήτημα ανθρώπων, κουλτούρας και θεσμικής ωρίμανσης». Αυτό ήταν το βασικό μήνυμα που ανέδειξε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Δημήτρης Πτωχός, κατά τη συμμετοχή του στο 14th Future of Cities Conference, ένα συνέδριο που συγκέντρωσε περισσότερα από 250 στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της τεχνολογικής αγοράς, της ακαδημαϊκής κοινότητας και της επιχειρηματικότητας.

Το συνέδριο, μέσα από δέκα θεματικά panels και ένα επτάωρο πρόγραμμα συζητήσεων, επιβεβαίωσε ότι η έννοια της «έξυπνης πόλης» περνά πλέον από τη θεωρία στην πράξη, με τις τοπικές αρχές να καλούνται να υλοποιήσουν λύσεις που αξιοποιούν δεδομένα και σύγχρονες τεχνολογίες, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα, την αποδοτικότητα και την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Στο πλαίσιο της συζήτησης, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου τόνισε ότι η ψηφιακή μετάβαση δεν μπορεί να περιορίζεται σε τεχνολογικές εφαρμογές.

«Για να μπορέσει κάποιος να εφαρμόσει πρακτικές ή τεχνολογία, πρέπει πρώτα να έχει το υπόβαθρο: τους ανθρώπους και την κουλτούρα να χρησιμοποιούν την τεχνολογία. Αυτό δεν γίνεται με ένα νομοθέτημα ούτε με το πάτημα ενός κουμπιού. Χρειάζεται επιμονή, υπομονή και πολλή δουλειά», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Πτωχός υπογράμμισε ότι η έννοια του «έξυπνου» δεν είναι απαραίτητα τεχνολογική, αλλά συνδέεται πρωτίστως με το πώς οι διοικήσεις μπορούν να εξυπηρετούν καλύτερα τους πολίτες. Σε αυτό το πλαίσιο, ανέφερε ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει προχωρήσει σε σημαντική ενίσχυση των ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Όπως ανέφερε, μέσα στους τελευταίους μήνες έχουν εξυπηρετηθεί δεκάδες χιλιάδες αιτήματα μέσω ψηφιακών υπηρεσιών, γεγονός που καταδεικνύει την ένταση της προσπάθειας ψηφιακού εκσυγχρονισμού της Περιφέρειας.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που παρουσίασε αφορά τη διαδικασία για τους ειδικευόμενους γιατρούς που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την ειδικότητά τους σε νοσοκομεία της Πελοποννήσου. Μέχρι πρόσφατα, η διαδικασία αυτή ήταν χρονοβόρα και γραφειοκρατική, ενώ πλέον πραγματοποιείται ψηφιακά, με τους ενδιαφερόμενους να βλέπουν τις διαθέσιμες θέσεις και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους.

Παράλληλα, ο Περιφερειάρχης στάθηκε στη σημασία της τεχνολογίας ως εργαλείου ενίσχυσης της κοινωνικής δικαιοσύνης, καθώς συμβάλλει στην ομογενοποίηση διαδικασιών που στο παρελθόν διαφοροποιούνταν από περιοχή σε περιοχή.

«Η τεχνολογία μάς βοήθησε να ομογενοποιήσουμε διαδικασίες. Υπήρχαν περιπτώσεις όπου για την ίδια διοικητική πράξη απαιτούνταν διαφορετικά δικαιολογητικά από νομό σε νομό. Σήμερα αυτές οι διαφοροποιήσεις περιορίζονται σημαντικά», ανέφερε.

Ο κ. Πτωχός αναφέρθηκε επίσης στην πρόοδο που καταγράφεται στην αξιοποίηση τεχνολογιών για την προστασία του περιβάλλοντος και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Σε συνεργασία με την Ακαδημία Αθηνών, η Περιφέρεια Πελοποννήσου υλοποιεί Παρατηρητήριο Κλιματικής Προσαρμογής, το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και έχει στόχο την παρακολούθηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και τον επανασχεδιασμό υποδομών με βάση τα νέα δεδομένα.

Στο πεδίο της ψηφιακής ωριμότητας της αυτοδιοίκησης, ο Περιφερειάρχης παραδέχθηκε ότι υπάρχει ακόμη σημαντικό πεδίο βελτίωσης σε ολόκληρη την ελληνική περιφέρεια, ενώ ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στη σημασία της απλοποίησης των διοικητικών διαδικασιών πριν από την ψηφιοποίησή τους.

«Πολλές φορές ψηφιοποιούμε διαδικασίες όπως ακριβώς είναι, χωρίς πρώτα να τις απλοποιούμε. Όμως η πραγματική μεταρρύθμιση είναι να μειώσουμε τα περιττά δικαιολογητικά και τα στάδια, αξιοποιώντας τη διαλειτουργικότητα των μητρώων του Δημοσίου», εξήγησε.

Παράλληλα, παρουσίασε πρωτοβουλίες που στοχεύουν στη σύνδεση της τεχνολογίας με την παραγωγή και την επιχειρηματικότητα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται το δίκτυο επιχειρηματικών κέντρων Unistarts, το οποίο λειτουργεί σε κάθε πρωτεύουσα νομού της Περιφέρειας και επιχειρεί να συνδέσει την παραγωγή με την έρευνα και το πανεπιστήμιο.

Επίσης, στο πλαίσιο της αναπτυξιακής μετάβασης της περιοχής, υλοποιείται και ο Κόμβος Βιοοικονομίας, ο οποίος περιλαμβάνει επτά θεματικά εργαστήρια που βασίζονται στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Πελοποννήσου και υποστηρίζουν την ανάπτυξη καινοτόμων δραστηριοτήτων.

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο Περιφερειάρχης υπογράμμισε ότι η τεχνολογία αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των περιφερειών απέναντι σε φυσικές καταστροφές, μέσω έργων υποδομής αλλά και μηχανισμών έγκαιρης προειδοποίησης.