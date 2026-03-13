Προχωρούν οι παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο της ΠΕ Αργολίδας από την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Προχωρούν οι εργασίες στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας για το έργο «Έργα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο της Περιφέρειας Πελοποννήσου», το οποίο υλοποιείται μέσω του Προγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Οι παρεμβάσεις αφορούν την τοποθέτηση 6.250 μέτρων στηθαίων ασφαλείας σε τμήματα του οδικού δικτύου της Π.Ε. Αργολίδας και συγκεκριμένα στα εξής σημεία:

Ε07 Παλαιά Εθνική Οδός Κορίνθου – Άργους – Τρίπολης

Ε24 Στέρνα – Λυρκεία – Καπαρέλι

Ε13 Λυγουριό – Νέα Επίδαυρος

Ε06 Ασίνη – Τολό

Ε05 Λευκάκια – Δρέπανο – Κάντια – Παραλία Ιρίων

Ε04 Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου – Πορτοχέλι

Όρια Νομού Αργολίδας – Κορινθίας

Ε70 Ναύπλιο – Λυγουριό – Νέα Επίδαυρος

Ε010 Λουτρά Ωραίας Ελένης – Επίδαυρος

Παράλληλα, πραγματοποιούνται παρεμβάσεις σήμανσης και ασφάλειας σε ολόκληρο το οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας, με την τοποθέτηση:

στύλων και 3.381 πινακίδων (πληροφοριακών, ρυθμιστικών και επικίνδυνων θέσεων),

ανακλαστήρων στα στηθαία ασφαλείας,

πλαστικών οριοδεικτών.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Αργολίδας Βασίλης Σιδέρης δήλωσε:

«Οι παρεμβάσεις αυτές έχουν ως βασικό στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία ενός πιο ασφαλούς οδικού δικτύου για όλους. Η αναβάθμιση της σήμανσης και των υποδομών συμβάλλει ουσιαστικά στην πρόληψη ατυχημάτων και στην προστασία των οδηγών, των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής. Υπό τον σχεδιασμό του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού, συνεχίζουμε μεθοδικά τις παρεμβάσεις που ενισχύουν την ασφάλεια και βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών σε όλο το οδικό δίκτυο της Αργολίδας».