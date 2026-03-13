Μέτρα και υποχρεώσεις για τη χρήση ζιζανιοκτόνων σε καλλιέργειες και αγροτικές εκτάσεις

Το Tμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Eλέγχου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, καθώς ξεκινάει η εφαρμογή ζιζιανιοκτόνων σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις με δενδρώδεις καλλιέργειες, αμπέλια, καθώς και σε άλλες αγροτικές αλλά και σε ακαλλιέργητες εκτάσεις, γνωστοποιεί στους παραγωγούς και εν γένει στους εν δυνάμει χρήστες ζιζανιοκτόνων σκευασμάτων τα παρακάτω:

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, είναι υποχρεωτική η εκ των προτέρων σήμανση του χώρου που πρόκειται να γίνει εφαρμογή ζιζανιοκτόνου, καθώς επίσης και η ενημέρωση με ανάρτηση πινακίδας με την αναγραφή του είδους του σκευάσματος το οποίο θα χρησιμοποιηθεί. Οι χρήστες όλων των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, άρα και των ζιζανιοκτόνων, που προορίζονται για επαγγελματική χρήση, σύμφωνα με την ετικέτα τους, οφείλουν να διαθέτουν πιστοποιητικό ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων εν ισχύ και για κάθε ποσότητα σκευάσματος, να διαθέτουν τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία στοιχεία τεκμηρίωσης (τιμολόγιο, συνταγογράφηση και ηλεκτρονική καταγραφή λιανικής πώλησης). Η χρήση ζιζανιοκτόνων αλλά και όλων των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που φέρουν ως στοιχείο της επισήμανσης το εικονίδιο επιτρέπεται εντός κατοικημένης περιοχής, σε απόσταση μεγαλύτερη των 20 μέτρων από κατοικίες εντός οικισμού, σε απόσταση μεγαλύτερη από 10 μέτρα από κατοικίες σε αγροτικές περιοχές ή σε περιοχές εκτός σχεδίου καθώς και σε απόσταση μεγαλύτερη από 50 μέτρα από ευαίσθητους χώρους, όπως πάρκα, παιδικές χαρές, νοσοκομεία κλπ. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρούνται όλες οι επιπλέον προφυλάξεις και περιορισμοί που αναγράφονται στην ετικέτα του σκευάσματος. Δεν επιτρέπεται να γίνεται ψεκασμός όταν επικρατεί άνεμος , δηλαδή υπό συνθήκες που συντελούν στη μεταφορά του ψεκαστικού νέφους σε κατοικίες, ανθρώπους, ζώα και φυτά μη στόχους. Πρέπει πάντα να γίνεται χρήση εγκεκριμένου ζιζανιοκτόνου , επιτρεπόμενου και κατάλληλου για το είδος της καλλιέργειας για την οποία πρόκειται να εφαρμοστεί. Οι χρήστες πρέπει να διαθέτουν κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας (ένδυση, γάντια, μάσκα, κλπ). Πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για τη συντήρηση, την καλή λειτουργία και τις απαραίτητες ρυθμίσεις του ψεκαστικού συγκροτήματος, ώστε το ψεκαστικό υγρό κατά τον ψεκασμό να κατευθύνεται στοχευμένα και μόνο προς τα ζιζάνια. Πρέπει να τηρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας από υδάτινους αποδέκτες ώστε κατά την εφαρμογή να μην υφίσταται κίνδυνος επιμόλυνσής τους. Δεδομένου ότι τα περισσότερα ζιζανιοκτόνα είναι τοξικά για τις μέλισσες, η εφαρμογή τους πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας του σκευάσματος, για την αποφυγή της μελισσοτοξικότητας. Να αποφεύγεται ο ψεκασμός τις ώρες δραστηριότητας των μελισσών και γενικά ο ψεκασμός ανθισμένων ζιζανίων. Πρέπει να προστατεύονται τα οικόσιτα, τα παραγωγικά και τα άλλα ζώα από τη βόσκηση σε περιοχές όπου έχει γίνει ζιζανιοκτονία, ακόμα και μετά την αποξήρανση των ζιζανίων. Μετά την εφαρμογή, οι κενές συσκευασίες θα πρέπει να ξεπλένονται τρεις φορές και ακολούθως να αχρηστεύονται με τρύπημα της συσκευασίας. Απαγορεύεται η καταστροφή των χρησιμοποιημένων περιεκτών με καύση.

Σε κάθε περίπτωση, αντί της χημικής ζιζανιοκτονίας, προκρίνεται η αναζήτηση και εφαρμογή εναλλακτικών μεθόδων διαχείρισης των ζιζανίων, όπως η μηχανική καταστροφή, καθώς και η εφαρμογή άλλων καλλιεργητικών μέτρων, όπου αυτό είναι δυνατό, ιδίως σε κατοικημένες και ευαίσθητες περιοχές.