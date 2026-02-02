Τελευταία Νέα
ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

155 προσλήψεις στο Μουσείο της Ακρόπολης για διοικητικούς υπαλλήλους και φύλακες – Αιτήσεις έως 9/2

Έως την Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου θα διαρκέσει η περίοδος υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στον διαγωνισμό πρόσληψης 155 εποχικών υπαλλήλων στο Μουσείο Ακρόπολης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών.

Οι θέσεις εργασίας απευθύνονται σε απόφοιτους Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΤΕ και ΔΕ), δηλαδή και σε απόφοιτους λυκείου, οι οποίοι θα υπογράψουν συμβάσεις εργασίας διάρκειας 8 μηνών (ΑΣΕΠ ΣΟΧ).

  • ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού – 50 θέσεις
  • ΔΕ Φυλάκων – 105 θέσεις

Όσοι επιλεγούν για την ειδικότητα ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, θα απασχοληθούν στην διαχείριση ταμείου, στην έκδοση των εισιτηρίων, ενώ η εργασία τους παρέχεται σε βάρδιες με κυλιόμενο ωράριο.

Διαβάστε περισσότερα στο δημοσίευμα του www.insider.gr πατώντας ΕΔΩ

