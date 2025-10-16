Ψηφίστηκε στη Βουλή το εργασιακό νομοσχέδιο – Τι προβλέπει για το 13ωρο

Ολοκληρώθηκε το πρωί της Πέμπτης (16.10.2025) η ονομαστική ψηφοφορία για το εργασιακό νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας στη Βουλή.

Η συνεδρίαση της συζήτησης του εργασιακού νομοσχεδίου είχε διακοπεί το βράδυ της Τετάρτης (15.10.2025) λίγο πριν από τις 11:30. Το νομοσχέδιο ψηφίστηκε από την ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ απείχε, ενώ καταψηφίστηκε από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Στο εργασιακό νομοσχέδιο,, προβλέπεται η δυνατότητα του εργαζόμενου να εργαστεί έως 13 ώρες την ημέρα (κατ’ εξαίρεση) σε έναν εργοδότη με προσαύξηση 40% στην αμοιβή και δικλίδες ασφαλείας που ορίζουν ρητά ότι ο εργαζόμενος δεν μπορεί να απολυθεί αν αρνηθεί να δουλέψει υπερωριακά.

Επίσης, σύμφωνα με το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας «Δίκαιη εργασία για όλους – Απλοποίηση της νομοθεσίας – Στήριξη στον εργαζόμενο – Προστασία στην πράξη – Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις», εισάγονται απλοποιήσεις των διαδικασιών με εξπρές προσλήψεις και αποχωρήσεις με ένα κλικ ώστε η «χαρτούρα» να αντικατασταθεί από την ψηφιακή λειτουργία.

