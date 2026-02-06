16 συλλήψεις μετά από στοχευμένες αστυνομικές επιχειρήσεις σε καταυλισμούς ρομά σε Αργολίδα, Κορινθία και Λακωνία

Κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, απάτες, καταδικαστικά έγγραφα και άλλες παραβάσεις περιλαμβάνονται στα αδικήματα για τα οποία κατηγορούνται 16 άτομα που συνελήφθησαν μετά από στοχευμένες αστυνομικές επιχειρήσεις σε καταυλισμούς ρομά σε περιοχές της Λακωνίας, της Κορινθίας και της Αργολίδας.

Πιο αναλυτικά, στο πλαίσιο της πρόληψης και της καταστολής εγκληματικών ενεργειών, πραγματοποιήθηκαν χθες (5.2.2026) το πρωί, στοχευμένες αστυνομικές επιχειρήσεις σε ομάδες κοινωνικής ομοιογένειας, σε περιοχές των δήμων Άργους – Μυκηνών, Ναυπλιέων, Κορινθίων και Σπάρτης.

Οι επιχειρήσεις υλοποιήθηκαν από αστυνομικούς υφιστάμενων Υπηρεσιών των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αργολίδας, Κορινθίας και Λακωνίας.

Κατά τη διάρκεια των αστυνομικών επιχειρήσεων:

Στην Αργολίδα ελέγχθησαν -15- άτομα, προσήχθησαν -8- άτομα, ενώ συνελήφθησαν -5- άτομα, για τα κάτωθι αδικήματα:

• -2- άτομα, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας,

• -2- άτομα, για στέρηση δελτίου ταυτότητας και

• -1- άτομο, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Στην Κορινθία ελέγχθησαν -16- άτομα, προσήχθησαν -6- άτομα, ενώ συνελήφθησαν -4- άτομα, για τα κάτωθι αδικήματα:

• -2- άτομα, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας,

• -1- άτομο, για καταδικαστικό έγγραφο και

• -1- άτομο, για απάτη.

Στη Λακωνία ελέγχθησαν -13- άτομα, προσήχθησαν -7- άτομα, ενώ συνελήφθησαν -7- άτομα, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων, στην Αργολίδα κατασχέθηκαν ηλεκτρικά καλώδια και στην Κορινθία βεβαιώθηκαν -3- παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ενώ κατασχέθηκαν -2- κινητά τηλέφωνα.

Οι δράσεις αυτές είναι στοχευμένες και αποσκοπούν τόσο στην πρόληψη και την καταστολή της εγκληματικότητας, όσο και στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, ενώ θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και ενδιαφέρον, σε όλες τις περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου.