Στοχευμένες αστυνομικές επιχειρήσεις σε καταυλισμούς ρομά σε Αργολίδα, Κορινθία και Μεσσηνία | 11 συλλήψεις

Στο πλαίσιο της πρόληψης και της καταστολής εγκληματικών ενεργειών, πραγματοποιήθηκαν χθες (26.1.2026) το πρωί, στοχευμένες αστυνομικές επιχειρήσεις σε ομάδες κοινωνικής ομοιογένειας, σε περιοχές των δήμων Άργους – Μυκηνών, Ναυπλιέων, Βέλου-Βόχας, Σικυωνίων, Καλαμάτας και Μεσσήνης.

Οι επιχειρήσεις υλοποιήθηκαν από αστυνομικούς υφιστάμενων Υπηρεσιών των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αργολίδας, Κορινθίας και Μεσσηνίας.

Κατά τη διάρκεια των αστυνομικών επιχειρήσεων:

Στην Αργολίδα ελέγχθησαν -15- άτομα, προσήχθησαν -6- άτομα, ενώ συνελήφθησαν -5- άτομα, για τα κάτωθι αδικήματα:

-2- άτομα, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας,

άτομο, για παράνομο υπαίθριο εμπόριο και -1- άτομο, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Στην Κορινθία ελέγχθησαν -17- άτομα, προσήχθησαν -5- άτομα, ενώ συνελήφθησαν -2- άτομα, για τα κάτωθι αδικήματα:

-1- άτομο, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και

Στη Μεσσηνία ελέγχθησαν -15- άτομα, προσήχθησαν -6- άτομα, ενώ συνελήφθησαν -4- άτομα, για τα κάτωθι αδικήματα:

-2- άτομα, για στέρηση δελτίου ταυτότητας,

άτομο, για ναρκωτικά και -1- άτομο, για καταδικαστικό έγγραφο.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων, στην Αργολίδα βεβαιώθηκε -1- παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ενώ κατασχέθηκαν ηλεκτρικά καλώδια και προϊόντα παρεμπορίου, στην Κορινθία βεβαιώθηκαν -7- παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ενώ στη Μεσσηνία βεβαιώθηκαν -6- παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και κατασχέθηκαν -10- ναρκωτικά δισκία.

Οι δράσεις αυτές είναι στοχευμένες και αποσκοπούν τόσο στην πρόληψη και την καταστολή της εγκληματικότητας, όσο και στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, ενώ θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και ενδιαφέρον, σε όλες τις περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου.