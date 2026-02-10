166 Χρόνια Παράδοσης και Κεφιού: Το Ιστορικό Καρναβάλι Μεσσήνης επιστρέφει δυναμικά (video)

Η καρδιά της αποκριάς χτυπά και φέτος στη Μεσσήνη, με το ιστορικό καρναβάλι της περιοχής να συμπληρώνει 166 χρόνια παρουσίας. Ο Αντιδήμαρχος Μεσσήνης, Λεωνίδας Χριστοφιλόπουλος και η Πρόεδρος της Κοινότητας Μεσσήνης, Θεοδώρα Βαρανάκη βρέθηκαν καλεσμένοι στην εκπομπή ‘’Τι λες τώρα’’ με την Αναστασία Μάντζαρη, ξεδιπλώνοντας το πλούσιο φετινό πρόγραμμα και τις εκπλήξεις που θα κάνουν τη διαφορά. Από τα παραδοσιακά δρώμενα που κρατούν ζωντανή την κληρονομιά του τόπου μέχρι τη μεγάλη παρέλαση αρμάτων, οι δύο προσκεκλημένοι ανέλυσαν όλα όσα θα δούμε φέτος σε μια διοργάνωση που παντρεύει την ιστορία και την παράδοση με τον σύγχρονο παλμό.