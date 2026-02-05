Στη Κεντρική Αγορά Καλαμάτας η τελετή έναρξης του καρναβαλιού στις 20:00

Η ανακοίνωση του δήμου Καλαμάτας Λόγω των καιρικών συνθηκών, η Τελετή Έναρξης του 13ου Καλαματιανού Καρναβαλιού μεταφέρεται στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας.

Αύριο, Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, το 13ο Καλαματιανό Καρναβάλι δίνει το επίσημο έναυσμα της φετινής αποκριάτικης περιόδου με τη Μεγάλη Τελετή Έναρξης, στις 20:00, στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας.

Η βραδιά υπόσχεται ένα φαντασμαγορικό θέαμα γεμάτο μουσική, χορό και εκπλήξεις, με την παρουσίαση της Πριγκίπισσας Ιζαμπώ, την παράδοση των καρναβαλικών λαβάρων στα πληρώματα, DJ set από τον Giorgos Rempelos και ένα εκρηκτικό μουσικοχορευτικό show από τους Passepartout Band. Την παρουσίαση της βραδιάς αναλαμβάνουν ο Κυριάκος Γελάσης και η Ηρώ Λυμπέρη.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, στις 18:30, θα πραγματοποιηθεί δεξίωση προς τιμήν της Πριγκίπισσας Ιζαμπώ στο Ιστορικό Δημαρχείο Καλαμάτας, κατά τη διάρκεια της οποίας θα γίνει η τελετή παράδοσης του λαβάρου του Καλαματιανού Καρναβαλιού στον Δήμαρχο της πόλης, ως συμβολική πράξη έναρξης της μεγάλης γιορτής.

Το 13ο Καλαματιανό Καρναβάλι ξεκινά και καλεί μικρούς και μεγάλους να γίνουν μέρος της μεγαλύτερης αποκριάτικης γιορτής της πόλης.

Dress up. Show up. Celebrate.