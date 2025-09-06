18 συλλήψεις, 35 προσαγωγές μετά από ευρείες αστυνομικές επιχειρήσεις σε περιοχές της Πελοποννήσου

Στο πλαίσιο αντιμετώπισης της εγκληματικότητας, καθώς και της διαμόρφωσης ασφαλών συνθηκών διαβίωσης των πολιτών, πραγματοποιήθηκαν από την 3.9.2025 έως και χθες (5.9.2025), ευρείες αστυνομικές επιχειρήσεις, στις ευρύτερες περιοχές της Αργολίδας, της Αρκαδίας, της Κορινθίας, της Λακωνίας και της Μεσσηνίας.

Οι επιχειρήσεις οργανώθηκαν και υλοποιήθηκαν από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Πελοποννήσου.

Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, έγιναν έλεγχοι σε -879- άτομα, εκ των οποίων -792- ήταν ημεδαποί και -87- ήταν αλλοδαποί, καθώς και σε -698-οχήματα.

Επιπλέον, προσήχθησαν -35- άτομα, από τα οποία -28- ήταν ημεδαποί και -7-ήταν αλλοδαποί, ενώ συνελήφθησαν -18- άτομα.

Πιο αναλυτικά συνελήφθησαν:

στην Αργολίδα:

Ένας (1) ημεδαπός, κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας,

Ένας (1) ημεδαπός, για στέρηση δελτίου ταυτότητας,

Ένας (1) ημεδαπός, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου και

Ένας (1) αλλοδαπός, ο οποίος διέμενε παράνομα στη χώρα και σε βάρος του θα κινηθεί η διοικητική διαδικασία επιστροφής του.

στην Αρκαδία:

Ένας (1) ημεδαπός, για ναρκωτικά και

Δύο (2) ημεδαποί, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας.

στην Κορινθία:

Ένας (1) ημεδαπός, για παράνομο υπαίθριο εμπόριο.

στη Λακωνία:

Μία (1) αλλοδαπή, για παράβαση του Υγειονομικού Κανονισμού.

στη Μεσσηνία:

Ένας (1) ημεδαπός, για κλοπή,

Ένας (1) ημεδαπός, για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα,

Πέντε (5) ημεδαποί και ένας (1) αλλοδαπός, για ναρκωτικά εκ των οποίων ο ένας ημεδαπός και για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας αρχαιοτήτων και

Ένας (1) αλλοδαπός, ο οποίος διέμενε παράνομα στη χώρα και σε βάρος του θα κινηθεί η διοικητική διαδικασία επιστροφής του.

Εξιχνιάστηκαν:

από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Βόρειας Κυνουρίας, -1- περίπτωση απάτης με υπολογιστή, σε βάρος ημεδαπής, που έγινε την 5.10.2024 σε τοπική κοινότητα του δήμου Βόρειας Κυνουρίας. Για την υπόθεση αυτή σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος -2- ημεδαπών ηλικίας 35 και 45 ετών, αντίστοιχα, για απάτη με υπολογιστή.

από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Βόρειας Κυνουρίας, -1- περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος ημεδαπής, που έγινε την 10.10.2024 σε τοπική κοινότητα του δήμου Βόρειας Κυνουρίας καθώς και -1- περίπτωση απάτης σε βάρος έτερης ημεδαπής στη Γλυφάδα. Για τις υποθέσεις αυτές σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος 34χρονου αλλοδαπού, για απάτη, η οποία περιλαμβάνει ακόμη άγνωστους συνεργούς του.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, βεβαιώθηκαν συνολικά -275- παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και πραγματοποιήθηκαν -2- ακινητοποιήσεις οχημάτων ενώ κατασχέθηκαν:

ηλεκτρικό καλώδιο, στην Αργολίδα,

μικροποσότητα κάνναβης, στην Αρκαδία,

-1- κυνηγετικό όπλο, -1- φυτό κάνναβης ύψους -50- εκατοστών περίπου, ποσότητες κάνναβης συνολικού βάρους -23,9- γραμμαρίων, μικροποσότητα κατεργασμένης κάνναβης «σοκολάτα», μικροποσότητα ηρωίνης, τσιγαριλίκι κάνναβης και -1- πήλινο κανάτι, στη Μεσσηνία.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους κατά τόπο Εισαγγελείς.

Οι δράσεις αυτές είναι στοχευμένες και αποσκοπούν τόσο στην πρόληψη και την καταστολή της εγκληματικότητας, όσο και στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, ενώ θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και ενδιαφέρον, σε όλες τις περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου.