ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Μεσσηνίας συμμετέχει στην ένστολη πανελλαδική συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Θεσσαλονίκη

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Μεσσηνίας συμμετέχει στην ένστολη πανελλαδική συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Θεσσαλονίκη (Πλατεία Λευκού Πύργου). Με ενότητα και αποφασιστικότητα ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:

-αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες εργασίας, χωρίς ελλείψεις σε προσωπικό και εξοπλισμό, που δυσχεραίνουν το έργο μας, μας εκθέτουν σε κινδύνους και αυξάνουν τη θνησιμότητα,

-δίκαιες και όχι μίζερες αμοιβές,

-ουσιαστική μέριμνα, σεβασμό και αναγνώριση του έργου μας για να σταματήσει η απαξίωση και η αποστροφή των νέων προς το λειτούργημά μας.

Αλλιώς, η ΕΛ(Λ)ΑΣ δεν έχει μέλλον!

Άλλωστε, οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για τα μισθολογικά, δικαιώνουν τους αγώνες μας. Καιρός να το αντιληφθούν και οι Κυβερνώντες, χωρίς παρωπίδες και κουτοπόνηρους λογιστικούς υπολογισμούς.

