198 χρόνια από τη Ναυμαχία του Ναβαρίνου που σφράγισε την Ελευθερία-Δημήτρης Πτωχός: ««Η μνήμη είναι έμπνευση για πράξη και πρόοδο»

Με λαμπρότητα και συγκίνηση κορυφώθηκαν τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025 οι εκδηλώσεις μνήμης για τη 198η Επέτειο της Ιστορικής Ναυμαχίας του Ναβαρίνου, στην Πύλο. Από νωρίς το πρωί, η πόλη φόρεσε τα γιορτινά της τιμώντας ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της Ελληνικής Επανάστασης και της ευρωπαϊκής ιστορίας.

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν στις 09:30 με την έπαρση των σημαιών, ενώ στις 10:30 τελέστηκε η Επίσημη Δοξολογία στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, παρουσία εκπροσώπων της Κυβέρνησης, της Βουλής των Ελλήνων, των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και πλήθους πολιτών. Ακολούθησε παρέλαση στην παραλιακή ζώνη της Πύλου, όπου οι συμμετέχοντες απέδωσαν φόρο τιμής στους ήρωες που συνέβαλαν στην εδραίωση της ελληνικής ανεξαρτησίας.

Το βράδυ, το βλέμμα όλων στράφηκε στον κόλπο του Ναβαρίνου, όπου πραγματοποιήθηκε η εντυπωσιακή Αναπαράσταση της Ναυμαχίας, προσφέροντας ένα συγκλονιστικό θέαμα μνήμης και υπερηφάνειας για την ιστορική σύγκρουση που καθόρισε την πορεία του Ελληνικού Έθνους.

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός απηύθυνε χαιρετισμό, υπογραμμίζοντας τη διαχρονική σημασία του Ναυαρίνου και το μήνυμα ενότητας που αποπνέει:

«Η Πύλος σήμερα φορά τα χρώματα της ιστορίας. Εδώ, στα νερά του Ναυαρίνου, δεν κρίθηκε μόνο η τύχη ενός αγώνα, αλλά η γένεση ενός ελεύθερου έθνους. Η Ναυμαχία του Ναβαρίνου απέδειξε ότι η συνεργασία, ο αλληλοσεβασμός και η κοινή δράση μπορούν να γεννήσουν ελπίδα».

Ο Περιφερειάρχης σημείωσε ότι «η μνήμη δεν είναι μουσειακό αντικείμενο, αλλά έμπνευση για πολιτική πράξη», επισημαίνοντας πως η Περιφέρεια Πελοποννήσου τιμά την ιστορία της «με έργα προόδου, ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής».

Κλείνοντας, ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός τόνισε ότι «η ελευθερία δεν είναι αυτονόητη – κερδίζεται και διαφυλάσσεται μέσα από τη δημοκρατία, τη συμμετοχή και τη συλλογική ευθύνη», καλώντας σε ενότητα, πίστη στις αξίες και συνέχιση των αγώνων για μια Πελοπόννησο και μια Ελλάδα πιο δίκαιη και ανθεκτική.

Οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν με έντονο συμβολισμό, αναδεικνύοντας την Πύλο και τη Μεσσηνία ως τόπους ιστορικής μνήμης αλλά και δημιουργικού μέλλοντος.