1ο Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα Ανακύκλωσης β’ βαθμιας Εκπαίδευσης από την ΤΕΧΑΝ – Απ. Μούργος: «Μεγάλη ήδη η συμμετοχή σε μια ξεχωριστή δράση ευαισθητοποίησης» (video)

Με μια πανελλαδική εκπαιδευτική δράση που στοχεύει στην καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης και στην ενεργό συμμετοχή της μαθητικής κοινότητας στην ανακύκλωση, η ΤΕΧΑΝ διοργανώνει το «1ο Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα Ανακύκλωσης», με πρεσβευτή της τον σπουδαίο Έλληνα μπασκετμπολίστα, Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Χαρακτηριστικά τα όσα σημείωσε ο Απόστολος Μούργος, Πρόεδρος της ΤΕΧΑΝ, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του BEST Πελοποννήσου, για το μήνυμα της πρωτοβουλίας, το οποίο είναι σαφές και δυναμικό: η ανακύκλωση δεν είναι απλώς μια καθημερινή συνήθεια, αλλά μια στάση ζωής και μια πράξη ευθύνης ευθύνης απέναντι στο περιβάλλον και τις επόμενες γενιές.

Όπως εξήγησε ήδη σημειώνεται μια μεγάλη συμμετοχή των μαθητών σε μια δράση ευαισθητοποίησης από την οποία αναδεικνύεται η δύναμη της συλλογικής προσπάθειας, η σημασία της κοινωνικής συνείδησης και ο ρόλος των νέων ως πρωταγωνιστών στη μετάβαση προς μια πιο βιώσιμη και κυκλική κοινωνία. Με πρότυπο, λοιπόν, τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, το μήνυμα ενισχύεται συμβολικά: όπως στον αθλητισμό η επιτυχία έρχεται μέσα από επιμονή, συνεργασία και στόχο, έτσι και στην ανακύκλωση κάθε μικρή πράξη συμβάλλει σε μια μεγάλη, συλλογική νίκη για το περιβάλλον. Ο κ. Μούργος αναφέρθηκε αναλυτικά στην όλη διαδικασία και το μεγάλο έπαθλο, και, παράλληλα εστίασε και στο κοινωνικό αποτύπωμα της δράσης της ΤΕΧΑΝ.

Η ΤΕΧΑΝ Α.Β.Ε.Ε. πρωτοπόρος στον τομέα της κυκλικής οικονομίας και της ανακύκλωσης, ενισχύει έμπρακτα τη δέσμευσή της για την προώθηση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και διοργανώνει το «1ο Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα Ανακύκλωσης», το οποίο έχει ξεκινήσει και θα διαρκέσει έως 15 Μαΐου 2026.

Το «1ο Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα Ανακύκλωσης» πραγματοποιείται στο πλαίσιο της ανακήρυξης του Γιάννη Αντετοκούνμπο ως «Most Valuable Protector της Ανακύκλωσης στην Ελλάδα», δηλαδή MVP της ανακύκλωσης στη χώρα μας.

Τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού και του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας και έχει ως βασικό στόχο την ευαισθητοποίηση και ενεργό συμμετοχή των νέων και ειδικότερα των μαθητών σε όλη τη χώρα, στη διαδικασία της ανακύκλωσης.

Στο «1ο Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα Ανακύκλωσης» μπορούν να συμμετέχουν οι μαθητές όλων των τμημάτων των Γυμνασίων και Λυκείων, στους οποίους λειτουργούν Πολυκέντρα Ανακύκλωσης.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα Πολυκέντρα Ανακύκλωσης που είναι εγκατεστημένα σε διάφορα σημεία των Δήμων και τα οποία παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα www . recycling – center . gr .

Οι μαθητές μπορούν να επιστρέφουν στα Πολυκέντρα για ανακύκλωση πλαστικά, μεταλλικά και γυάλινα υλικά.

Στο τέλος της διαδικασίας ανακύκλωσης όλων των πλαστικών, μεταλλικών και γυάλινων υλικών στα Πολυκέντρα Ανακύκλωσης, εκτυπώνεται αυτόματα το κουπόνι συμμετοχής του «1ου Πανελλήνιου Σχολικού Πρωταθλήματος Ανακύκλωσης».

δώρο – έπαθλο του «1ου Πανελλήνιου Σχολικού Πρωταθλήματος Ανακύκλωσης», για τα έξι (6) σχολικά τμήματα, και συγκεκριμένα το πρώτο τμήμα από κάθε τάξη, που θα ανακυκλώσουν τα περισσότερα υλικά, είναι:

-Ένα (1) ταξίδι πέντε (5) ημερών στις ΗΠΑ για όλους τους μαθητές του πρωτεύσαντος σχολικού τμήματος ανά Τάξη Δευτεροβάθμιας Eκπαίδευσης για να δουν από κοντά τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να παίζει σε έναν αγώνα NBA.

Στο «1ο Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα Ανακύκλωσης» θα ανακηρυχθούν τα πρωτεύσαντα σχολικά τμήματα ανά τάξη σε όλη τη χώρα ως τα «MVP σχολικά τμήματα της ανακύκλωσης», δηλαδή θα ανακηρυχθούν τα πρωτεύσαντα σχολικά τμήματα ως εξής:

Το 1ο σχολικό τμήμα από όλα τα τμήματα της Α’ Γυμνασίου Το 1ο σχολικό τμήμα από όλα τα τμήματα της Β’ Γυμνασίου

Το 1ο σχολικό τμήμα από όλα τα τμήματα της Γ’ Γυμνασίου iv. Το 1ο σχολικό τμήμα από όλα τα τμήματα της Α’ Λυκείου

Το 1ο σχολικό τμήμα από όλα τα τμήματα της Β’ Λυκείου Το 1ο σχολικό τμήμα από όλα τα τμήματα της Γ’ Λυκείου

Σχετικά με την ΤΕΧΑΝ Περιβαλλοντική Διαχείριση

«Η εταιρία ΤΕΧΑΝ Α.Β.Ε.Ε. αποτελεί τον ηγέτη στον τομέα της κατασκευής και λειτουργίας αυτόματων υψηλής τεχνολογίας πολυμηχανημάτων ανακύκλωσης. Σε συνεργασία με τον αμερικάνικο Οίκο Envipco, ο Όμιλος ΤΕΧΑΝ έχει δημιουργήσει στην Ελλάδα την 1η μονάδα παραγωγής μηχανημάτων ανταποδοτικής ανακύκλωσης εκτός των συνόρων των ΗΠΑ. Η ΤΕΧΑΝ αναπτύσσει σημαντική κοινωνική δράση και εφαρμόζει το μοναδικό και καινοτόμο Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και δωρίζει 1.000.000 € για να ενισχύσει σημαντικές Δράσεις για το περιβάλλον, την παιδεία, την υγεία και την τοπική κοινωνία».