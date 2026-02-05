Συνάντηση εργασίας για τη μελέτη αποκατάστασης παραλιακού πρανούς στην Επαρχιακή Οδό Ναύπλιο – Ίρια από την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου στα γραφεία της Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας, στο πλαίσιο του προγραμματισμού της μελέτης με τίτλο:

«Μελέτη αποκατάστασης παραλιακού πρανούς στην Επαρχιακή Οδό αρ. 5 (Ναύπλιο – Ίρια – Καρναζέικα – Τραχειά), στο τμήμα Κάντια – Ίρια».

Η μελέτη υλοποιείται στο πλαίσιο Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρεια Πελοποννήσου και της Αναπτυξιακή Μεσσηνίας Α.Ε. ΑΟΤΑ και έχει ως βασικό στόχο την προστασία της οδικής υποδομής και τη διασφάλιση της ασφαλούς κυκλοφορίας των πολιτών, σε ένα σημείο που αντιμετωπίζει έντονα και διαχρονικά προβλήματα.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αργολίδας Βασίλειος Σιδέρης, ο Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας Α.Ε. ΑΟΤΑ Αναστάσιος Σαρδέλης, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μητροβγένης, η μελετήτρια Πολιτικός Μηχανικός Μαριλένα Φράγκου, καθώς και ο συνεργάτης της Τεχνικής Υπηρεσίας της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας Δημήτριος Κουμπούνης.

Μετά τη σύσκεψη ακολούθησε αυτοψία στην περιοχή μελέτης, όπου καταγράφηκαν επί τόπου τα προβλήματα που προκαλεί η έντονη κυματική δράση στο παραλιακό πρανές, με άμεσες επιπτώσεις στη σταθερότητα και την ασφάλεια της επαρχιακής οδού.

Σε δήλωσή του, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αργολίδας Βασίλειος Σιδέρης υπογράμμισε: «Η Περιφέρεια Πελοποννήσου δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια των μετακινήσεων και στην προστασία κρίσιμων υποδομών. Το συγκεκριμένο τμήμα της επαρχιακής οδού παρουσιάζει διαχρονικά προβλήματα, τα οποία αντιμετωπίζουμε με σοβαρό σχεδιασμό και τεχνική τεκμηρίωση, με στόχο μια μόνιμη και αποτελεσματική λύση».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας Α.Ε. ΑΟΤΑ Αναστάσιος Σαρδέλης σημείωσε: «Η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας, σε στενή συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, συμβάλλει ουσιαστικά στη μελετητική ωρίμανση σημαντικών έργων υποδομής. Μέσα από την τεχνική και επιστημονική τεκμηρίωση διασφαλίζεται ότι τα έργα που θα υλοποιηθούν θα χαρακτηρίζονται από ασφάλεια και περιβαλλοντική συμβατότητα».